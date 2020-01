„Ons I“ a tenisului arab. Jabeur scrie istorie la Melbourne şi e fenomen social în Tunisia! Poveştile Australian Open

Vineri, sportiva în vârstă de 25 de ani a devenit prima jucătoare de tenis de origine arabă care se califica în optimile unui turneu de Mare Şlem. Pentru Tunisia, era deja record absolut, cumulând şi cele mai bune rezultate de la masculin. Însă pentru că tocmai o învinsese pe Caroline Wozniacki, schimbându-i acesteia statutul din „jucătoare activă“ în „sportivă retrasă“, performanţa sa a fost pe nedrept eclipsată, reflectoarele insistând pe teren asupra danezei imediat după meci, apoi în studiouri tv şi pe orice alt canal media.



Duminică, pe „Margaret Court Arena“, într-un meci cu Qiang Wang ce ar fi putut fi descris, succint, drept „învingătoarea Serenei“ versus „jucătoarea care i-a încheiat cariera danezei Wozniacki“, Ons Jabeur a câştigat din nou şi a luat partea leului, corectându-şi propriul record şi devenind prima sportivă de origine arabă ajunsă într-un sfert de finală la un Grand Slam. A avut nevoie de doar 77 de minute pentru a se impune cu 7-6(4), 6-1 în faţa capului de serie 27, expediind 29 de lovituri câştigătoare, faţă de 11 ale adversarei.



De la începutul „Openului Vesel“ , Ons Jabeur mai învinsese două foste jucătoare de Top 10 (Konta şi Garcia).

În Tunisia, meciurile ei de la Australian Open i-au oprit pe oameni în aeroporturi, în faţa ecranelor întâlnite în drum, chiar şi la ore mici ale dimineţii, precum 3.00 sau 5.00, iar pe alţi mulţi i-au scos din case, la cafenele, la aceleaşi ore minuscule.

„Sfert de finală - e uimitor. Nu e imposibil. Eu am reuşit. M-am antrenat în Tunisia de la vârsta de 3 ani, până la 16-17 ani. Sunt un produs sută la sută tunisian“, a declarat mândră Ons Jabeur la finalul partidei de duminică.

It was around 3:00am in Tunisia and cafes in Tunis were open and showing Ons Jabeur's match. pic.twitter.com/V7xAuDXq1E