„O ocazie bună pentru mine să visez frumos şi să îmi stabilesc o ţintă grea!“ Ana Bogdan, prima în „WTA Race“

Jucătoarea de tenis din Sinaia a câştigat, sâmbătă, la Dubai, cel mai important titlu al carierei sale de până acum şi a ajuns la zece victorii consecutive în meciurile oficiale. Ana Bogdan a făcut un meci aproape perfect în finală, în faţa unei puştoaice talentate, campioană a junioarelor în acest an, la Wimbledon. În 61 de minute, Ana Bogdan a învins-o pe Daria Snigur, scor 6-1, 6-2, câştigând primul titlu ITF de categorie 100K al carierei, după ce, la final de noiembrie, se impusese în Franţa, la St. Etienne (ITF 25K).

„Este o perioadă în care, evident, am regăsit bucuria tenisului. După un început de an mai greu, mă bucur de o perioadă în care plăcerea şi încrederea sunt din nou la cote bune. Dintre cele 14 meciuri jucate în ultima lună, am pierdut unul singur, am bifat o semifinală şi apoi două turnee consecutive câştigate“ a declarat Ana Bogdan pentru „Adevărul“.



Pentru că, oficial, sezonul 2019 s-a încheiat odată cu Turneul Campioanelor, toate competiţiile disputate în a doua jumătate a lunii noiembrie şi în decembrie punctează în ierarhia noului sezon (cunoscuta „WTA Race“ pentru 2020, care va stabili, în cele din urmă, sportivele calificate la „WTA Finals“). Cu 200 de puncte strânse, apelând la o strategie care a ajutat-o şi pe Mihaela Buzărnescu la final de 2017, jucând turnee de rang inferior în afara sezonului principal WTA, Ana Bogdan se poziţionează în fruntea unui clasament care redă cu fidelitate forma de moment.



„Majoritatea jucătoarelor folosesc această perioadă pentru pregătirea sezonului următor, iar ultimele victorii au făcut ca eu să fiu în acest moment pe locul 1 în clasamentul mondial al momentului, în 'Race to Schenzhen'. Este o poziţie oarecum conjucturală, dar o ocazie bună pentru mine să visez frumos şi să îmi stabilesc o ţintă grea, dar iată, nu imposibilă.

Desigur, rezultatele de acum vin după o perioadă de muncă şi cu o susţinere necondiţionată a echipei cu care lucrez, oameni care au fost şi sunt lângă mine şi pe care îi iubesc şi apreciez“, a mai spus Ana Bogdan, revenită în grabă în România, de la Dubai, pentru a se îndrepta mai departe spre Limoges, acolo unde o va înfrunta în primul tur pe olandeza Arantxa Rus.

Monica Niculescu şi Sorana Cîrstea sunt celelalte două reprezentante ale României în turneul din seria suport WTA 125K.