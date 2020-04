O legendă a Formulei 1 s-a stins din viaţă, la 90 de ani. Era considerat cel mai mare pilot care nu a câştigat titlul mondial

Născut la Londra, pe 17 septembrie 1929, Stirling Moss a avut o carieră de succes în sporturile cu motor, în ceea ce mulţi consideră a fi cea mai periculoasă era a curselor de viteză, până în 1962, când, la vârsta de 33 de ani, a suferit un grav accident la volanul unui bolid Lotus, la Glover Trophy, într-o cursă disputată după regulamentul Formulei 1 dar neinclusă în Campionatul Mondial, pe care britanicul o începea din pole position. Moss a stat în comă timp de o lună după acel accident, iar timp de şase luni a fost parţial paralizat pe jumătatea stângă a corpului. A rămas un promotor al curselor de maşini istorice, dar şi un comentator sportiv îndrăgit.

De patru ori ocupant al locului doi în Clasamentul General al Piloţilor în Formula 1 între 1955 şi 1961, cu 16 victorii în F1 şi un total al carierei de 212 de victorii în 375 de starturi în toate competiţiile, Stirling Moss a fost înnobilat, primind titlul de „Sir“ în anul 2000. A devenit membru al Hall of Fame-ului motorsportului încă din 1990. Notorietatea sa a depăşit tot timpul sfera circuitelor, Stirling Moss fiind una dintre personalităţile pitoreşti ale paddock-ului. În 1967, Stirling Moss a apărut în distribuţia filmului din seria James Bond - „Casino Royale“.

Ambasador Mercedes Benz pe viaţă, Stirling Moss a ajuns la volanul echipei germane în 1955, alături de legendarul Juan Manuel Fangio, care l-a învins în duelul pentru titlul mondial. A concurat cu succes şi în celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans, pe care a încheiat-o de două ori pe locul doi, la volanul unor maşini Jaguar şi, respectiv, Aston Martin.

Sterling Moss s-a căsătorit de trei ori şi a avut doi copii.

Very sad day. Stirling Moss left us after a long fight. He was a true legend in motor sport and he will remain so forever. My thoughts go out to his wife Suzie, his family, his friends #Stirling #F1 pic.twitter.com/6nRz0irtrl