Noaptea minţii: Lucescu şi Iordănescu s-au certat din cauza selecţionerului Ungariei! Declaraţii virulente

La 75 de ani, respectiv 71 de ani, Mircea Lucescu şi Anghel Iordănescu au ajuns să se certe, de la distanţă, pe un subiect banal.

După ce a asistat la primele două partide ale Ungariei la Euro 2020, 0-3 cu Portugalia şi 1-1 cu Franţa, „Il Luce“, un admirator al fotbalului italian, a sugerat că selecţionerul Ungariei, Marco Rossi (56 de ani), ar fi un om potrivit şi pentru banca României.

Dincolo de ce a făcut italianul în Ungaria, unde se află din 2018, Rossi e şi un fost jucător al lui Lucescu din perioada în care a evoluat la Brescia (1988-1993). Aşa se explică, parţial, şi declaraţia lui „Il Luce“, care l-a recomandat pentru funcţia de selecţioner al României.

Doar că această propunere a fost lovită de o reacţie neaşteptat de dură din partea lui Anghel Iordănescu, într-o intervenţie la Digi Sport. Şi nici Lucescu n-a rămas dator, astăzi, la plecarea din România, el urmând să înceapă pregătirile cu Dinamo Kiev.

Ce a spus Mircea Lucescu despre Marco Rossi?

*Marco Rossi e un fost jucător de-al meu, nu mă surprinde ce realizări are, un băiat foarte inteligent. Am o relaţie specială cu el, am rămas în contact cu el, e un tip preocupat să facă performanţă. L-aş vrea antrenor la naţionala României, e un băiat serios, ar merita. E important să ştii să te adaptezi culturii respective, jucătorilor de la naţională, dar are o seriozitate în pregătirea meciurilor.

Cum a reacţionat Anghel Iordănescu, la Digi Sport?

*Cea mai mare prostie pe care o putea spune Mircea Lucescu. Nu mă aşteptam la el să facă o asemenea afirmaţie. Ce poate să garanteze antrenorul actual al Ungariei că va reusi să facă cu naţionala? Am mai făcut o greşeală, atunci când a fost adus Daum. A fost cea mai mare greşeală pe care a făcut-o federaţia. Nu cred că Mircea Lucescu a făcut această afirmaţie din punctul de vedere al relaţiei pe care o are cu acel selecţioner. Fotbalul românesc are nevoie de o perioadă cu un selecţioner român cu experienţă, care a fost implicat şi a avut performanţe în fotbalul românesc. O să fie interpretată afirmaţia mea acum. Să nu cumva să se înţeleagă că nu îl susţin pe Mirel Rădoi. Aş vrea să nu se interpreteze ceea ce spun.

*Din punctul meu de vedere, FRF i-a avut pe Gică Hagi, pe Petrescu... faptul că ne permitem să ţinem antrenori de valoare pe tuşă, pe bancă, zic eu că e prea mult. Nu e normal. Sunt convins că veţi comenta că Hagi e prea scump şi că Petrescu vrea să câştige mai mulţi bani. Înseamnă că nu cunoaşteţi caracterele şi oamenii. Sunt convins că şi Hagi, şi Petrescu ar fi venit în condiţii obişnuite. Pentru ei înseamnă mult tricoul echipei naţionale. Mai mult decât banii contează tricoul echipei naţionale. De şapte luni de zile, Petrescu e liber. Fac această afirmaţie, bazându-mă pe omul Hagi, pe omul Dan Petrescu, pe omul Răzvan Lucescu, pe omul Olăroiu.

*Nu l-am pomenit pe Victor Piţurcă din cu totul alte motive, pentru că şi el, la fel ca mine, a fost înjurat când a fost la echipa naţională. Răzvan Lucescu a plecat din fotbalul românesc şi a demonstrat valoarea pe care o are. Aşa puteam să-l menţionez şi pe Mircea Lucescu, dar în niciun caz nu cred că e o soluţie Rossi, cum n-a fost o soluţie pentru fotbalul românesc Daum. Şi a fost o mare greşeală. Am pierdut un an şi jumătate cu Mister Daum, care ne-a propus că atacă şi când are mingea şi când nu o are. Probabil ataca el,

Ce a spus Lucescu, astăzi, la plecarea din ţară?

*Rossi e un băiat care a făcut performanţe extraordinare. Sunt o mulţime de oameni care n-au ce face şi comentează declaraţiile altora. Nimeni nu se va lua după mine, eu l-am lăudat pe Rossi pentru că e foarte serios şi are rezultate. Eu nu sunt cel care decide selecţionerul, am dat o sugestie. Sunt unii care stau acasă, n-au ce face, ascultă o declaraţie şi apoi dau o replică. Nici nu mă interesează cine a vorbit (n.r. - întrebat de reacţia lui Anghel Iordănescu).