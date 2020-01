Nick Kyrgios poate fi şi erou! Iniţiativa superbă pentru victimele incendiilor din Australia prin care a unit lumea tenisului

Un tip controversat, cu multe amenzi încasate pentru comportament nesportiv pe teren şi ameninţat chiar cu suspendarea pentru ofense repetate, Nick Kyrgios (24 ani, 30 ATP) se face acum remarcat cu o iniţiativă superbă. Jucătorul australian a anunţat că vrea să ajute victimele flăcărilor care au cuprins suprafeţe importante şi a început o strângere de fonduri, oferindu-se să doneze câte 200 de dolari pentru fiecare as servit în sezonul de vară australian.

Iniţiativa lui Kyrgios, care se afla în Top 5 la finalul sezonului trecut ca medie de aşi serviţi pe meci (16,6), a primit răspuns imediat: Tennis Australia a decis să doneze câte 100 de dolari pentru fiecare as servit la ediţia inaugurală ATP Cup, iar alţi jucători profesionişti i-au urmat exemplul, anunţând şi ei donaţii.

Tânăra speranţă a australienilor, Alex De Minaur, a transmis că, întrucât numărul de aşi pe care îl reuşeşte este semnificativ mai mic decât al lui Kyrgios, va dona câte 250 dolari pentru fiecare as reuşit. John Millman va dona şi el câte 100 de dolari la fiecare as servit.

Iniţial, Nick Kyrgios îi provocase public pe cei de la Tennis Australia să organizeze meciuri demonstrative caritabile în folosul victimelor incendiilor din ţara care găzduieşte primul turneu de Mare Şlem al sezonului de tenis.

I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome #StayTuned