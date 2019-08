Neagoe nu pleacă de la Dinamo! Când vrea să revină la conducerea „câinilor“

Invitat miercuri seara în studioul televiziunii Digisport, Neagoe a vorbit despre starea sa actuală de sănatate şi despre planurile profesionale. ”Am discutat cu oamenii din conducere şi au decis să mergem mai departe ca până acum, iar în spre sfârşitul lui august, eu voi putea să revin. Nu s-a pus niciun moment problema să renunţ la antrenorat. Familia este alături de mine şi a anunţat că mă va susţine orice decizie voi lua”, a declarat Neagoe.

Tehnicianul a confirmat şi faptul că nu a avut nicio secundă intenţia să rezilieze contractual cu Dinamo şi susţine că cei din conducerea clubului sunt alături de el. ”În acest moment, sunt antrenorul lui Dinamo. Nu a fost vorba despre nicio reziliere, de la mine a venit ideea să vorbească cu alt antrenor, pentru că eu nu pot să fiu în fiecare zi lângă echipă. Conducătorii mi-au zis să rămân în club, în cazul în care nu vom continua împreună. Nu am dat niciun răspuns. Am aşteptat să mă odihnesc. Azi am fost la un control, este totul în regulă. Mă simt foarte bine, exact cum mă simţeam şi înainte de accident”, a mai spus Eugen Neagoe.

Se pare însă că termenul de 4 săptămâni de pauză este unul prea lung pentru antrenorul de 51 de ani, acesta anunţând că a început deja să se implice în treburile echipei. ”Lotul este cel care este, dar nu uitaţi că perioada de transferuri nu s-a terminat. Cu siguranţă, vom mai aduce jucători. De altfel, şi azi am discutat cu cei din conducere şi le-am transmis că mai trebuie trei jucători, obligatoriu!”, a spus tehnicianul.

Sebastian Moga şi Iulian Mihăescu, interimari

Până la revenirea pe banca tehnică a lui Neagoe, managerul general al celor de la Dinamo, Florin Prunea, a confirmat că interimatul va fi asigurat de Sebastian Moga şi Iulian Mihăescu. Moga, care a condus deja echipa în înfrângerea cu CFR Cluj, va coordona jucătorii şi în următoarele etape, el urmând să fie ajutat de Iulian Mihăescu, secund în mai multe rânduri la formaţia din Ştefan cel Mare” Nu mai căutam antrenor! Eugen Neagoe este antrenorul nostru. Se simte bine şi aşteptăm să revină, el va conduce în continuare Dinamo după perioada de pauză. Sebastian Moga se va ocupa de echipă în următoarele săptămâni, până îşi revine Eugen Neagoe. Am vorbit cu Neagoe şi ne bazăm pe el. De mâine revine în staff-ul tehnic şi Iulian Mihăescu”, a spus Florin Prunea.

După primele 3 etape din actualul sezon, Dinamo e ultima în Liga 1, cu 0 puncte şi un golaveraj îngrozitor 0-8.

