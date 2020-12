Naţionala de handbal rămâne de astăzi fără selecţioner: Ce urmează şi ce a spus Bogdan Burcea

Luna ianuarie va fi una foarte încărcată pentru handbal. Pe lângă faptul că va începe Mondialul masculin, găzduit de Egipt, şi se vor relua şi meciurile din Liga Campionilor, la fete, şi Federaţia Română va avea de luat o decizie grea.

Având în vedere că bate la uşă cea mai importantă acţiune din prima parte a anului, turneul preolimpic de la Podgorica, FRH trebuie să se hotărească în privinţa numelui selecţionerului cu care fetele vor merge în Muntenegru. Mai ales că Bogdan Burcea (48 de ani) îşi încheie contractul la data de 30 decembrie. Şi deja s-a vehiculat că va fi înlocuit din funcţie de Adrian Vasile (38 de ani), care a fost în vizorul FRH şi anul trecut, după Mondialul din 2019.

Iar ultimele declaraţii făcute de Bogdan Burcea, în cadrul unei intervenţii la Telekom Sport, arată că acesta şi-a cam acceptat soarta, simţind că urmează să fie schimbat din funcţie. „Sunt unicul responsabil, fiind antrenor principal. Îmi asum acest rezultat (n.r. - locul 12 din 16 de la Europene), nu e ceea ce mi-am dorit, clar. N-am de unde să-mi dau demisia, pentru că pe 30 (n.r. - decembrie) îmi expiră contractul. Va avea loc un Consiliu de Administraţie, zilele viitoare, după care o Comisie Tehnică, la 11-12 ianuarie, după care vom vedea ce vom decide, atât noi, vorbesc de mine şi de Robert Licu (n.r. - asistentul său), cât şi Comisia Tehnică“, a explicat Burcea.

Acesta a încercat apoi să ofere explicaţii pentru parcursul de la Europene, unde România a înregistrat o victorie şi cinci înfrângeri.

„Am avut programate şase partide de pregătire, n-am putut să susţinem nici una. Problema cea mai mare a fost că foarte multe fete, 14 la număr, chiar înainte de convocare, au stat două săptămâni (n.r. - carantinate din cauza COVID-19). A fost un an fără meciuri, fără competiţie, cu probleme de sănătate. Nu consider că a fost un an în care atât eu, cât şi echipa, putem fi evaluaţi corect. Probabil, prezenţa Crinei Pintea, a Laurei Moisă, ne-ar fi adus un plus la acest European, însă istoria e scrisă, n-avem ce face, privim spre viitor. Vom vedea care vor fi deciziile“, a adăugat Burcea.

Selecţionerul care a debutat pe banca naţionalei la Euro 2020 a încercat să vadă, totuşi, partea plină a paharului, după competiţia din Danemarca. „Campionatul European a fost cel mai bun mijloc de a pregăti turneul preolimpic. Eu zic că, din acest punct de vedere, echipa a avut câştig. Cu puţin noroc în prima partidă, să fi trecut peste Germania, poate deznodământul era altfel. Asta e însă situaţia. Mă bucur că multe fete, cred eu, indiferent cine va fi la naţională, vor fi convocate şi pentru turneul preolimpic. Au avut minute foarte multe de joc la Europene. Acesta ar putea fi singurul punct pozitiv pe care îl putem extrage din acest turneu“, a încheiat tehnicianul de 48 de ani.

Dedu: „Avem puterea de a ne califica“

Chiar dacă România a făcut un Euro 2020 mult sub aşteptări, preşedintele FRH, Alexandru Dedu, e optimist în privinţa obţinerii biletelor pentru Tokyo.





„În 2021, principalul obiectiv e calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Suntem o ţară surprinzătoare, în general. După ce în 2005, am ieşit vicecampioni mondiali, în anul următor, în 2006, nu ne-am calificat pentru prima şi singura dată la Europene! Eu cred că avem puterea să ne batem cu Norvegia şi cu Muntenegru şi să obţinem calificarea la Olimpiadă“, a spus Dedu.





Turneul preolimpic





*20 martie: România - Thailanda





*21 martie: Norvegia - România





*22 martie: Muntenegru - România





Meciurile vor fi găzduite de Podgorica (Muntenegru). Primele două clasate vor obţine biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august 2021).

România la Euro 2020





Grupa D





*19-22 cu Germania





*28-24 cu Polonia





*20-28 cu Norvegia





Grupa Principală II





*20-25 cu Croaţia





*24-26 cu Ungaria





*24-35 cu Olanda