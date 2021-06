Naomi Osaka, o epavă emoţională: Cum a suferit de depresie şi timiditate toată viaţa ei

Într-o lume în care sportivii de performanţă fac bani frumoşi din expunerea lor pe reţelele de socializare, căutând să aibă parte de o mediatizare cât mai mare, Naomi Osaka (2 WTA) ne arată că poţi să fii o celebritate, dar vulnerabilă, în acelaşi timp, din punct de vedere emoţional.

Atunci când a anunţat, înainte de French Open, că intenţionează să boicoteze conferinţele de presă de după meciurile ei de la Paris, mulţi au crezut că Naomi face nazuri. Un prim semnal de alarmă, în privinţa stării ei mentale, l-a tras însă sora ei mai mare, Mari, jucătoare de tenis şi ea. „Încrederea ei a fost zdruncinată şi cred că remarcile tuturor, opiniile lor, au afectat-o puternic. Şi, inclusiv ea, a început să creadă că joacă slab pe zgură“, a scris Mari Osaka pe Reddit.

Adevărata „bombă“ a detonat-o însă însăşi Naomi, luni seară, atunci când şi-a anunţat retragerea de la French Open, înaintea meciului pe care ar fi trebuit să-l joace în turul II, cu Ana Bogdan (102 WTA). În prima rundă, japoneza a trecut de o altă româncă, Patricia Ţig (63 WTA), în minimum de seturi. Apoi, a fost amendată cu 15.000 de dolari şi ameninţată cu excluderea de la turneu, pentru că, într-adevăr, a lipsit de la întâlnirea cu jurnaliştii. Decizia organizatorilor a fost lovitura care a doborât-o pe Osaka.

„Cred că cel mai bun lucru pentru turneu e să mă retrag, ca toată lumea să se poată concentra, din nou, la tenis. Adevărul e că am trecut prin lungi perioade de depresie, după US Open 2018 şi că le-am depăşit cu greu. Toată lumea care mă cunoaşte ştie că sunt o fire introvertită, iar toţi colegii de competiţie au observat că întotdeauna am căştile în urechi, când sunt la turnee. Asta mă ajută să trec peste anxietate. Chiar dacă presa a fost mereu amabilă cu mine, nu sunt un bun orator. Le-am cerut scuze şi în particular organizatorilor de la Roland Garros. Voi lua o pauză, voi sta o perioadă departe de terenul de tenis. Când va fi timpul potrivit, chiar vreau să mă aşez la masa discuţiilor cu şefii circuitului. Putem să găsim modalităţi în care jucătorii, presa şi fanii să se simtă mai bine“, a fost un fragment din mesajul postat de Osaka pe Instagram.

Incapabilă să aibă un dialog cu Jay-Z şi Beyoncé

Pentru cei mai mulţi oameni, anunţul făcut de Naomi a fost un şoc. Aşa cum a scris însă şi ea, cei care o cunosc pe Osaka ştiu că aceasta a fost, practic, „paralizată“, din cauza timidităţii, de-a lungul vieţii.

În iunie 2020, pe când s-au întrerupt turneele, din cauza pandemiei, Naomi a abordat acest subiect, într-un interviu acordat CNN. „Am mari regrete, în fiecare seară, înainte să mă culc. Îmi pare foarte rău că, în multe momente, nu sunt în stare să vorbesc despre ce gândesc. Dar mi-am propus să nu mai fiu timidă! Dacă nu eram aşa, până acum aş fi avut atât de multe schimburi de idei şi conversaţii interesante cu diverşi oameni. Şi aş fi învăţat multe lucruri. Dar nu! Am stat izolată şi m-am limitat singură“, şi-a început Osaka mărturisirea dureroasă.

Pentru a arăta cum a suferit din cauza timidităţii, Naomi a amintit de un episod care a marcat-o profund. Într-o pauză competiţională, în 2019, pe când se afla în vacanţă în Caraibe, Osaka s-a întâlnit pe plajă cu doi dintre idolii ei din copilărie, rapper-ul Jay-Z şi soţia sa, Beyoncé. Ce a urmat a fost relatat de Osaka, în cadrul interviului acordat CNN.

„El a început să vorbească foarte relaxat cu mine, dar eu m-am emoţionat şi am început să dau replici monosilabice. La un moment dat, el s-a oprit din a vorbi şi m-a întrebat: «Tu eşti timidă?». Şi am spus «Da». După care conversaţia s-a încheiat brusc“, a povestit Osaka. Care a suferit mult timp pentru că n-a putut să-şi verbalizeze gândurile, atunci când a dat nas în nas cu Jay-Z şi Beyoncé.

„Îmi doresc să le pot spune oamenilor că îi apreciez, când am această oportunitate. Când m-am întâlnit cu Jay-Z şi Beyoncé, voiam să le spun că muzica lor mă motivează, să le mulţumesc pentru asta. Pentru că, într-o perioadă a vieţii mele, mă uitam la spectacolele lui Beyoncé şi prestaţia ei de pe scenă mă motiva. Chiar şi acum, ascult melodiile mai vechi ale lui Jay-Z pentru că ele mă calmează“, a spus fostul lider WTA.

Blocată în vestiar, din cauza emoţiilor

Şi nu doar întâlnirile cu vedetele au blocat-o pe Naomi Osaka. Aceasta a avut de suferit, din cauza timidităţii ei excesive, inclusiv în circuitul feminin.

„Am fot atât de ruşinoasă, încât mi s-a întâmplat să intru în vestiar şi să mă blochez, pur şi simplu. Atât de tare, încât să nu ştiu unde să-mi pun lucrurile. Şi, uneori, am avut interviuri în care am fost incapabilă să scot fraze întregi. Am dat doar răspunsuri monosilabice“, a recunoscut jucătoarea care a câştigat patru titluri de Grand Slam până acum, două la Australian Open (2019, 2021) şi încă două la US Open (2018, 2020).