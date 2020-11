Motivul pentru care Horia Tecău şi Julien Rojer au pus capăt colaborării! Ce spune despre viitorul său partener

Horia Tecău, 35 de ani, a confirmat imediat vestea despărţirii de jucătorul olandez, dar s-a abţinut în a oferi alte amănunte. Până azi, când, invitat la Digisport. a dezvăluit că motivul rupturii a fost generat de diferenţa de opinii în privinţa numărului de turnee la care cei doi intenţionează să evolueze în viitor. "A fost un parteneriat de suflet. Jules pentru mine e familie, după şapte ani petrecuţi împreună. Dar am ajuns într-un moment în care programul nostru este un pic diferit, la cum privim viitorul. Am ajuns într-un punct în care nu mai simt să joc un calendar întreg de turnee, 26-28 de săptămâni pe an să fiu plecat, să joc toate turneele. Jules vrea în continuare să joace un calendar complet, cu perioade de pregătire între, iar eu vreau să aloc un pic de timp şi în alte direcţii din viaţa mea. Să stau acasă un pic mai mult, să joc mai puţin şi aici nu ne-am sincronizat ca program", a declarat Tecău, la Digi Sport, citat de news.ro.

Horia a vorbit şi despre ce fel de partener speră să îşi găsească. "Urmează să văd cum voi gestiona această situaţie. Jucând mai puţin, automat nu pot să-mi iau un partener pe tot anul, iar majoritatea jucătorilor vor să facă programul complet de turnee, asta însemană 26-27 de turnee. Voi vedea cum sunt organizate primele luni de turnee şi cum mă voi organiza eu cu parteneri. Nu am stabilit (n.r. - cu cine va juca) şi nici nu pot să vorbesc de nişte nume, nefiind nimci sigur, dar în continuare vreau să mă bucur de a juca tenis, de a juca dublu. Vreau lângă mine un partener cu care să comunic bine, să am plăcerea jocului, profesionalism, să împărţim aceleaşi valori şi să construim o echipă competitivă îmreună, chiar dacă va fi doar pentru câteva săptămâni şi nu vom juca un calendar complet de turnee", a mai spus jucătorul de tenis.

Tecău a precizat că se va concentra doar pe turneele mari, cu obiectivul de a le câştiga şi că îşi doreşte să evolueze în Cupa Davis şi la Jocurile Olimpice.