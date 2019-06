Mircea Lucescu vrea să-şi ia revanşa în faţa lui Razvan! Meci de gală între generaţiile Dinamo 90 şi Rapid 99

Ambele echipe au un numitor comun: Mircea Lucescu, cel cu care au câştigat titlul de campioană. Întâlnirea conţine şi o surpriză de zile mari. Pe banca dinamoviştilor va sta Mircea Lucescu, iar pe cea a rapidiştilor, Răzvan Lucescu!Intrarea e liberă, meciul are şi scop caritabil, în ajutorul unui adolescent de 15 ani, Gabriel Bălăcean, căruia o malfomaţie genetică îi macină trupul. Pentru a-l ajuta să strângă cei 200.000 de euro necesari tratamentului din Franţa, legende dinamoviste şi rapidiste vor disputa astăzi un meci al amintirilor pe stadionul Dinamo.Loturile celor două echipe vor cuprinde cei mai importanţi jucători din istoria celor două echipe: Andone, Marica, Fl. Petre, Kiriţă, Dănciulescu, Stelea, Câmpeanu, C. Munteanu, Răducioiu, Lupu, Iftodi, Sabău ori Pancu, Dulca, Maier, Măldărăşanu, Ganea, Lobonţ, Şumudică, Ştefan Nanu, Stanciu, Raţ, D. Niculae, Maftei sau Dani Coman.„Vrem ca publicul să vină în număr cât mai mare, în primul rând să ajutăm acest copil care are nevoie de noi, iar în al doilea rând să ne amintim de două dintre cele mai mari generaţii ale lui Dinamo şi Rapid. Două generaţii care umpleau stadioanele şi inimile suporterilor de bucurie. Am jucat contra lui Răzvan, în acel meci din Cupa UEFA, Şahtior – Rapid din 2005. A fost un caz unic, când tatăl şi fiul se întâlnesc ca antrenori la un asemenea nivel. Atunci, a câştigat el cu 1-0. Sper să-mi iau revanşa”, a declarat Mircea Lucescu, iniţiatorul evenimentului.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: