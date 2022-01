Ministrul Sportului cere demisia preşedintelui FR Schi-Biatlon după ce s-a renunţat la locul-cotă primit de România la JO şi s-a oprit participarea la Beijing a schioarei Ania Caill

"Consider că situaţia în care s-a ajuns în acest moment, în legătură cu locurile alocate României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing la schi alpin feminin este una gravă. Pentru ca toată lumea să o înţeleagă corect, vreau să fac nişte precizări care să o clarifice, pentru că ea a avut două momente sau două faze, care trebuie abordate diferit. În prima fază, României i-a fost alocat un singur loc-cotă la această disciplină. Trebuie menţionat că locurile nu sunt nominale, iar decizia cu privire la sportivul care ocupă acel loc şi reprezintă România aparţine exclusiv federaţiei sportive în cauză. Federaţia Română de Schi şi Biatlon a decis să trimită la Beijing o anume sportivă, din anumite considerente, care, după cum au declarat ei, au ţinut de potenţialul acelei sportive şi de strategia lor de a investi în tineri. Nu vreau să dau nume, pentru că discutăm despre reguli şi principii, nu despre persoane, şi trebuie să discutăm obiectiv, nu emoţional. Vreau să mai precizez că, în conformitate cu legea sportului şi cu toate reglementările care se aplică în aceste situaţii, Ministerul Sportului nu are pârghii legale pentru a interveni în aceste decizii. Federaţiile sunt cele care fac propunerile pentru loturile olimpice, iar, instituţional, ministerul nu poate interveni pentru a le schimba.

În cea de a doua fază, însă, prin retragerea Japoniei de la Jocurile Olimpice, s-au eliberat nişte locuri suplimentare, iar acestea au fost realocate, unul dintre ele revenind României. Şi abia acum avem o problemă cu adevărat, pentru că Federaţia Română de Schi şi Biatlon decide să refuze locul, să nu profite de această şansă şi să nu trimită încă o sportivă la Beijing. Din nou, nu vorbim despre persoane, vorbim despre principii! După ce în patru ani, din 2017 până în 2021, această federaţie a primit de la bugetul statului, prin Ministerul Sportului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, suma de aproape 10 milioane de euro, iar decizia absolut de neînţeles şi de neacceptat să nu facă toate diligenţele pentru a încerca să convertească aceşti bani într-o medalie. Motivaţia pe care au invocat-o, când am cerut explicaţii, a fost că s-a constatat că nicio altă sportivă nu îndeplineşte criteriile stabilite pentru includerea în lotul olimpic.

În acest moment, ca reprezentant al Ministerului Sportului, deci al statului, care a investit atâţia bani în acest sport, consider că este inacceptabil ceea ce s-a întâmplat şi că preşedintele Federaţiei Române de Schi şi Biatlon trebuie să-şi asume răspunderea, inclusiv prin renunţarea la această funcţie, pentru că nu mi se pare că a înţeles care este rolul său. Dacă în acest moment mai există posibilitatea ca o a doua sportivă să ne reprezinte la Beijing la schi alpin, toată lumea, începând de la federaţie şi continuând cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, trebuie să facă toate demersurile pentru ca ea să fie inclusă în lot şi trimisă acolo şi mă aştept ca acest mesaj să fie corect înţeles", a scris Novak pe Facebook, preluat de news.ro.





Federaţia Română de Schi Biatlon a refuzat un loc suplimentar la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, obţinut la schi alpin de Ania Caill, a susţinut sportiva pe Facebook.





"'Federaţia Română de Schi Biatlon împreună cu Comitetul Olimpic Sportiv Român au refuzat locul suplimentar. Această decizie este o mare lipsă de respect faţă de valorile sportive şi olimpice, faţă de sportivi, faţă de culorile ţării. Să nu duci la Olimpiadă pe cei mai buni şi să privezi Lotul Olimpic de încă un sportiv calificat este inadmisibil. Cu decizia asta au renunţat inclusiv la o bursă olimpică suplimentară pentru Olimpiada din Milano 2026. Locul suplimentar adus României a fost după 4 ani de muncă şi sacrificii enorme. Asta este dovada clară a rezultatelor mele care m-au urcat în clasamentul mondial. Asta este replica cea mai bună la spusele avansate de Puiu Gaspar. Da, am progresat enorm de 10 ani încoace, şi da rezultatele mele la probele de viteză sunt de admirat şi ironia este ca s-ar fi putut profita de asta'', a subliniat schioarea, aflată în conflict cu conducerea federaţiei de profil.





Sportiva a afirmat că este dezamăgită de preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, mai ales că a avut încredere în acesta, "greşeală pe care o voi regreta toată viaţa mea". ''Despre COSR, nu am cuvinte să îmi exprim extrema dezamăgire pe care o simt. În special către domnul Covaliu. Mi-aţi promis acum 4 ani că totul va fi bine şi ca voi fi în programul «samurai» organizat pentru Beijing. Greşeala mea a fost că am avut încredere în dvs, o greşeală pe care o voi regreta toată viaţa mea. V-am crezut şi mi-aţi luat patru ani din viaţă, patru ani în care am suferit zi de zi din cauza unui sistem defect care nu ajută sportivii, patru ani în care a trebuit să mă zbat la fiecare obstacol aruncat pe drumul meu de către propria mea ţară... Sunt dezgustată să văd că răutatea şi incompetenţa învinge în România. Cei care au contribuit direct sau indirect la aşa sistem, sunteţi absolut toţi nişte complici. Oameni buni, vă rog să vă treziţi, să vă zbateţi pentru valorile voastre. Suntem în 2022, avem voie să credem, să vorbim, să ne zbatem pentru un viitor mai bun, mai frumos, mai sănătos'', a mai scris schioarea.





În replică, secretarul general al FR Schi-Biatlon, Puiu Gaspar, a declarat, miercuri, că locul-cotă primit de România pentru JO de la Beijing a fost unul nenominal şi s-a renunţat la el deoarce nu exista niciun sportiv acreditat.





"Nu este locul Aniei Caill, este un loc realocat României pentru schi alpin, nenominal, pe cotă nenominală. Noi în baza statutelor, a regulamentelor şi a normelor pe care le avem, a criteriilor se selecţie şi de promovare la loturile naţionale şi olimpice, am alcătuit loturile pentru această participare la Jocurile Olimpice, ştiind clar că nu avem decât un loc. Nu a adus ea un loc în plus, este un adevăr fals pe care îl aruncă în media şi pe Facebook şi cred că supărarea este alta, regulile sunt pentru toţi la fel, nu facem niciun fel de excepţie, iar faptul că la ora actuală acuză COSR nu are nicio legătură cu nominalizările făcute de către comitetele directoare ale federaţiilor naţionale, nu poate să decidă peste ce a decis o federaţie naţională nici ministerul şi le mulţumesc pe această cale că au avut o poziţie corectă şi nu au făcut intervenţii pentru a obliga conducerea unei federaţii naţionale să ia altă decizie decât cea pe care a luat-o şi rămânem consecvenţi în continuare pentru ca toţi sportivii să respecte regulamentele şi normele unei federaţii naţionale la care sunt afiliaţi. Este un loc cotă nenominal, se vede pe site-ul federaţiei internaţionale, noi l-am refuzat pentru că nu avem sportivi eligibili la această dată, pentru că acreditările s-au făcut cu mult timp în urmă. Sportivii care participă sunt sportivi tineri, Constantin Maria este junioară şi îmi pare rău că se face comparaţie între un sportiv care concurează de peste 10-12 ani cu un sportiv care concurează de doi ani. Noi avem nevoie în acest moment de linişte pentru ca aceşti tineri să meargă în spiritul olimpic pe care-l promovăm la JO de la Beijing şi să reprezinte cu cinste România în cea mai valoroasă competiţie a lumii", a declarat Gaspar.





La JO de la Beijing, la schi, România va fi reprezentată de Maria Constantinescu (slalom, slalom uriaş - feminin) şi Alexandru Ştefănescu (slalom, slalom uriaş - masculin). Ania Caill, sportivă cu dublă cetăţenie, română şi franceză, are ca „personal best” un loc doi la o cursă de coborâre în Cupa Europei, eşalonul doi al schiului de performanţă mondial.