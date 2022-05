Lincar: Sper să fim la fel de motivaţi, de luptători, cum am fost în tur

”E prima repriză, mai avem o repriză la Bucureşti, de 95 de minute, 100 de minute. Sper să fim la fel de motivaţi, de luptători, cum am fost la Cluj, chiar dacă nu a fost la cel mai înalt nivel calitatea în unele momente. Am avut două ocazii enorme, monumentale, singur cu portarul, am ratat. Mi-aş fi dorit ca scorul să fie 3 sau 4 la 0, pentru că am avut şanse. E adevărat că şi Dinamo a lovit de două ori bara. Dacă vom promova, o vom face prin grup şi prin muncă. Astăzi am avut şansa să marcăm primii, ceea ce a fost important. Am avut şi şansă pe final de joc, că am marcat în 10 oameni contra unei echipe ca Dinamo. Va câştiga cine va fi mai puternic mental. Nu sunt fericit cu eliminarea lui Ely, am spus să fie mai atent cine are galben. Chiar a fost un fault stupid, dar ce să facem? Mergem înainte, muncim săptămâna asta şi mergem cu încredere la Bucureşti”, a afirmat Lincar.



Formaţia Dinamo a fost învinsă, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Universitatea Cluj, în prima manşă a barajului de menţinere/promovare în Liga 1 Casa Pariurilor.

Au marcat Remacle ’14 şi Boiciuc ’83.

În minutul 72, de la gazde a fost eliminat Fernandes.

Returul va avea loc la 29 mai.