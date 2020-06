Leapşa iresponsabilităţii. Zverev nu a învăţat nimic din Serbia! „Cât de egoist poţi fi?“ VIDEO

Tenisul priveşte neputincios, din nou, cum starurile ATP ignoră restricţiile, pericolul reprezentat de COVID-19 şi regulile pe care lumea întreagă e forţată să le respecte. Alexander Zverev a scăpat neinfectat din „bomba cu coronavirus“ care s-a dovedit a fi Adria Tour, proiectul caritabil prin care Novak Djokovici a readus în premieră spectatorii la meciurile de tenis după izbucnirea pandemiei, dar a şi infectat mai mult de zece oameni din sportul-alb.

Germanul a primit rezultate negative la testele de coronavirus efectuate în Germania, la revenirea acasă. Însă pentru că a jucat la Adria Tour şi a petrecut în club cu cei infectaţi, Zverev a promis şi şi-a asumat că va respecta recomandările în vigoare şi se va autoizola timp de 14 zile. Tânărul german şi-a uitat însă rapid promisiunea când a dorit să se distreze ca şi la Belgrad, la o terasă, alături de iubita sa. Imaginile din clubul supra-aglomerat, din weekend, s-au viralizat rapid.

Kyrgios s-a aprins din nou: „Cât de egoist poţi fi?“



Nick Kyrgios a fost, din nou, cel mai vehement contestatar, aşa cum s-a întâmplat şi după apariţia imaginilor de la „opera“ lui Djokovici. Australianul este exasperat de faptul că, în cazul în care va pleca de acasă pentru a juca turnee, va fi obligat să petreacă două săptămâni în izolare, iar imaginile cu chefurile colegilor săi îl înfurie mai mult decât orice. „A fost o decizie cretină! Să vă recuperaţi repede, băieţi, dar asta se întâmplă, când ignori toate recomandările. Nu e de glumit“, spunea Kyrgios despre Adria Tour.

Acum, Nick l-a criticat dur şi pe Zverev: „Mă trezesc şi văd că se întâmplă lucruri controversate în întreaga lume. Dar şocant a fost să îl văd pe Sacha Zverev, din nou. Din nou, omule! Cât de egoist poţi fi? Dacă ai tupeul să îţi pui echipa managerială să scrie un mesaj în numele tău pe Twitter prin care te angajezi să stai în auto-izolare timp de 14 zile şi vă cereţi scuze publicului larg pentru că i-aţi pus sănătatea în pericol, măcar ai decenţa să stai naibii în casă!“, a tunat Kyrgios. Australianul a avut apoi un mesaj pentru întreg sportul său: „Lume a tenisului, serios, cât de egoistă vei deveni?“.

Alexander Zverev: "I will proceed to follow self-isolating guidelines"



Also Alexander Zverev:



(via @BenRothenberg) pic.twitter.com/Uxl976RaS6