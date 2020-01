Kobe Bryant, ultimul mesaj postat pe Twitter: Ce a scris cu doar câteva ore înainte de decesul său

Kobe Bryant s-a stins la doar 41 de ani şi curg ştirile despre un sportiv uriaş, care şi-a câştigat definitiv locul în istoria baschetului.

Cât timp a evoluat la Los Angeles Lakers, adică într-o carieră impresionantă de 20 de ani, Kobe a bifat o serie de cifre fantastice. De curând însă, totalul său de puncte reuşite în carieră, 33,643, a fost depăşit de LeBron James, actualul erou al celor de la Los Angeles Lakers.

Astfel, ultima postare a lui Kobe Bryant pe Twitter a fost un mesaj de felicitare pentru „King James“: „Continuă să îmbunătăţeşti jocul, LeBron James! Mult respect, fratele meu! #33634“.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644