Istvan Kovacs aduce România în prim-plan: Şansă istorică după 36 de ani

Acum o săptămână, când CFR bifa a doua înfrângere succesivă în campionat, 0-1 cu FCSB, Istvan Kovacs (37 de ani) era crucifiat în public de antrenorul campioanei, Dan Petrescu.

Acum, după ce formaţia din Gruia a luat o gură de oxigen, învingând la Voluntari (1-0), brusc, centralul din Carei a devenit un om valoros pentru arbitrajul românesc, în viziunea aceluiaşi Dan Petrescu! Ce-i drept, între timp, Kovacs a şi fost delegat de UEFA la o partidă uriaşă, diseară, în prima semifinală din Liga Campionilor: Manchester City – Real Madrid. Asta după ce, tot în actuala stagiune, Kovacs a avut trei partide în grupele Ligii, una din sferturi, plus două delegări în fazele eliminatorii din Liga Europa. Şi a „fluierat“ echipe mari, precum Barcelona, Napoli şi Manchester City în alte două întâlniri, ultima dată în prima manşă din sferturile Ligii (1-0 cu Atletico Madrid).

Având în vedere că Istvan Kovacs e tot mai apreciat la nivel european, jurnaliştii au fost curioşi să vadă ce are de spus acum Dan Petrescu despre centralul în cârca căruia a pus înfrângerea CFR-ului, etapa trecută, cu FCSB. Şi, surprinzător, „Super Dan“ a vorbit cu totul altfel despre arbitrul de 37 de ani, duminică seară, după victoria cu Voluntari.

„Kovacs? Nu l-am contestat niciodată! Am zis că a comis o greşeală. Dacă spun părerea mea, că nu trebuia să dea roşu la acea fază (n.r. - intrarea lui Susici la Olaru), asta nu înseamnă că l-am contestat. Poate am greşit eu. Sigur va arbitra la Mondiale, dacă arbitrează acum o semifinală de Liga Campionilor. Eu am zis doar că a dat prea uşor roşu, niciodată nu l-am contestat“, a spus Petrescu, lăsând impresia că vorbeşte despre alt om!

Ultimul central român a fost prezent la CM 1986!

Rămâne de văzut dacă Istvan Kovacs va reuşi să prindă Mondialul din acest an (21 noiembrie - 18 decembrie), după cum a spus Dan Petrescu. Dacă se va întâmpla aşa, ar fi o realizare istorică, în condiţiile în care au trecut 36 de ani de când un central român a fost la o ediţie a Cupei Mondiale. Se întâmpla în 1986, la Mexic, unde Ioan Igna a condus două partide, a doua o confruntare epică din sferturi: Brazilia - Franţa, scor 1-1 (3-4 după loviturile de departajare).

9 meciuri în cupele europene a arbitrat Istvan Kovacs în acest sezon: 4 în Liga Campionilor, 2 în Liga Europa şi 3 în preliminariile competiţiilor UEFA intercluburi.

