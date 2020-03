Irina Begu s-a calificat în finala turneului de categorie 125K de la Indian Wells

Begu a învins-o în semifinale pe sportiva ucraineană Lesia Ţurenko, locul 152 mondial, scor 6-4, 6-4, într-o oră şi jumătate.

Pentru titlu, Begu se va duela cu japoneza Misaki Doi (86 WTA), care a profitat de abandonul rusoaicei Vera Zvonareva (319 WTA, fost loc 2 mondial în 2010). Meciul va avea loc duminică.

Irina a ajuns în finală fără să piardă vreun set. Ea s-a mai impus în două seturi împotriva jucătoarelor Mona Barthel (Germania, 209 WTA), Taylor Townsend (SUA, 70 WTA), Kristie Ahn (SUA, 98 WTA) şi Jessica Pegula (SUA, 78 WTA).

În clasamentul Live al WTA, Irina Begu a urcat până pe locul 91, cu 712 puncte (salt de 13 poziţii). Câştigarea turneului i-ar aduce Irinei locul 81 mondial.

The women’s final is set 👏@irina_begu overcomes Tsurenko 6-4, 6-4 and will face Misaki Doi tomorrow for the 🏆#RoadtoIndianWells pic.twitter.com/zLpe5Nmf0Z