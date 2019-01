INTERVIU Simona Halep: Darren Cahill mi-a recomandat un alt antrenor şi o să ţin cont de sfatul lui!

Simona a pierdut primul set, 6-7, dar le-a câştigat pe celelalte două, 6-4, 6-2 şi va juca în ruda următoare cu americanca Sofia Kenin, numărul 37 WTA.

Te aşteptai să ai un meci atât de greu?

Mi-a fost teamă că aşa va fi pentru că aveam experienţa de la US Open, acolo unde m-a bătut şi m-a bătut destul de bine. Ştiam că va fi greu pentru că ea loveşte foarte tare.

Ai intrat mai greoi în joc. De ce?

N-am reuşit să returnez ca lumea, deşi eu sunt o jucătoare care returnează bine. Când am reglat chestia asta, mi-a mers din ce în ce mai bine. După setul al doilea am simţit că ea e obosită şi am exploatat faptul că sunt bine fizic. Chiar m-am simţit puternică azi.

Dureri la spate?

Nu, deloc. Dar fac în fiecare zi exerciţii menite să-mi ţină în frâu hernia de disc. De mai bine de o lună, n-am avut nicio problemă.

Locul 1 WTA şi punctele pe care le ai de apărat îţi crează o presiune în acest moment?

în timpul meciului, nu mă gândesc nici la locul 1, nici nu fac alte calcule. Sunt focusată pe joc. Astăzi, cred că am făcut cel mai bun meci din ultima perioadă. De fapt, nu mai câştigasem de la Cincinnati şi asta mă apăsa puţin.

Care e acum nivelul tenisului pe care îl joci?

Nu sunt la nivelul meu obişnuit, dar nici foarte departe. Am venit târziu în Australia şi n-am meciuri. De regulă, până la Melbourne aveam cam zece meciuri jucate, acum am avut numai unul. Dar a fost alegerea mea să stau acasă de Sărbători, să fiu cu familia, cu prietenii, să ies în oraş, practic, să mă simt ca un om normal.

Putem spune că ai învăţat ceva din experienţa de la US Open, unde Kanepi te-a învins?

Acel turneu nu există pentru mine. A fost puţin nedrept să pierd acolo, dar a trebuit să accepta asta, însă experienţa respectivă nu mai contează.

Anul trecut, la Melbourne, aveai doi antrenori, Darren Cahill şi Andrei Pavel, acum n-ai niciunul.

Oficial, da, n-am niciunul, dar în loja mea au fost şi Florin Segărceanu şi Adrian Marcu. Nu sunt antrenorii mei, însă mă ajută. O să rezolv şi problema antrenorului pentru că nu pot sta aşa, dar trebuie să găsesc pe cineva care să fie compatibil cu mine.

De multe ori, te uitai spre lojă, de parcă aşteptai un sfat de acolo.

Da, aşteptam şi le-am primit. Chiar şi mama mea mi-a dat sfaturi. Sunt momente care contează pentru mine, aşa sunt eu.

Totuşi, ai fost puţin nervoasă astăzi, te-ai certat singură. Nu crezi că eşti prea exigentă cu tine?

Asta e personalitaea mea, nu o pot schimba. Lucrurile astea nu-mi mai aduc însă emoţii negative, cum se întâmpla înainte. Încerc să le transform în motivaţie, chiar dacă din exterior pare altfel. E felul meu de a fi.

Care e acum rolul lui Darren Cahill în activitatea ta?

Suntem prieteni, am stat patru ani împreună, e alături de mine. Contează că e pe aici prin jur, vorbim, mă mai sfătuieşte, dar nu mai e antrenorul meu.

Speri să revină lângă tine?

Nu se pune problema acum. Darren mi-a recomandat un alt antrenor şi o să ţin cont de sfatul lui. Nu pot spune încă cine e pentru că n-am discutat cu el.

La celelalte meciuri de la turneu te-ai uitat?

Nu, la niciunul şi nici nu o să mă uit. Vreau să mă concentrez doar pe jocul meu.