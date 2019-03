INTERVIU Daniel Ghiţă, exploziv: „Mircea Badea e bărbat. Nu plânge şi nu se vaită ca muierile pe la TV, cum face Moroşanu“

Acesta se pregateste chiar la sala pe care şi-a deschis-o în urmă cu ceva timp si unde activează alaturi de echipa lui “Sport Team Daniel Ghiţă”.

În continuare spune că şi-ar dori un meci cu luptătorul Cătălin Moroşanu, pe care îl numeşte „Moropinocchio֧“ şi despre care spune că are „stilul ăla ieftin de a face pe prostul şi pe milogul, pentru popularitate şi bani“. Totodată, Daniel Ghiţă spune că moderatorul Mircea Badea are curajul şi bărbăţia care îi lipsesc lui Moroşanu pentru că a acceptat să intre în ring şi ar vrea să-l antreneze pe acesta.

L-ai atacat pe Moroşanu, spunând că preferă să construiască toalete în loc să se antreneze. Când să ne aşteptăm şi la un atac în ring?

Daniel Ghiţă: Dacă eu îmi dau cu părerea, afirm ceva, acest lucru este catalogat imediat drept „atac“? E o constatare, o opinie. Când mergi să te chiloţăreşti la TV, pe bani grei, înseamnă că ai un preţ. Pe tine scrie că eşti de vânzare pentru preţul respectiv. Dacă alege să meargă la show să construiască toalete şi să mulgă vaca, e alegerea lui. Să sperăm că nu se victimizează iar că s-a luat Ghiţă de el. Unde sunt adevăraţii luptători? În ziua de azi, dacă afirmi ceva este un „atac personal“, dramă şi victimizări la TV. Ghiţă are ceva cu noi! Nu, nu am cu nimeni. Am curajul să spun lucrurile în faţă, aşa cum sunt ele.

Mă deranjează că minte şi că încearcă să facă pe „victima“, că eu îi cer bani mulţi pentru o gală, când unicul care face orice pentru bani este chiar el. Eu am refuzat chiloţăreală pe bani grei. Pe mine nu scrie un preţ. Nu stau în vitrină, de vânzare, pe o sumă de bani. E mare diferenţă. Eu sunt luptător adevărat şi respect acest sport, pentru care mi-am sacrificat copilăria şi cariera la SPP.

Întrebaţi-l pe Moroşanu când vrea să urce în ring, fizic, nu virtual cu minciuni şi vorbe. De astea ne-am săturat toţi. Moroşanu este sfătuit şi manageriat greşit. Cândva, îmi plăcea că era un băiat bun, dar răutăţile şi minciunile, cu acuzaţii grave la adresa mea, au făcut să îmi pierd tot respectul pentru el. Nu suport oamenii duplicitari, care se învârt după profit şi bani. Cine face orice pentru bani? Moroşanu! Eu nu mă chiloţăresc la TV, iar managerii mei ştiu ce oferte am refuzat, să apar în show-uri penibile. Sunt sportiv, punct, şi nu mă chiloţăresc pe bani. Noua generaţie trebuie să aibă modele corecte. Trebuie să fim bărbaţi, adevăraţi sportivi. Avem nevoie toţi de bani pentru pregătire, dar nu îi face cinste unui luptător să meargă la toate show-urile penibile de la TV.

Pe mine m-a deranjat că a implicat alţi sportivi în jocurile sale murdare, băgându-i la înaintare ca să se vaite că are Ghiţă ce are cu toţi kickboxerii din România. Greşit. Celor care au râs de mine şi m-au atacat, cum ar fi Benny Lupul fără colţi sau One gând puncing bag, le-am răspuns pe limba lor. Au fost extrem de deranjaţi că le spun adevărul, direct. Dar ei când mă jignesc, din invidie, că nu ajung la performanţele mele, de asta nu vorbeşte nimeni?! Oameni care nu au demonstrat nimic în kickbox.





Ideea de a-l antrena pe Mircea Badea se va concretiza? Ai avut discuţii cu el în acest sens?

Nu, nu am purtat discuţii cu el, nu ştiu dacă o să accepte, dar să nu uităm că a avut curajul să intre în ring! Pentru asta îl respect. Are gura aia mare şi critică, spune ce gândeşte, dar are şi bărbăţia să intre în ring, fără frică, cum să nu ai respect? De admirat, având în vedere că se putea accidenta grav.

Mircea Badea are curajul şi bărbăţia care îi lipsesc lui Moroşanu. Moroşanu are stilul ăla ieftin de a face pe prostul şi pe milogul, pentru popularitate şi bani. După ce îţi spui propria opinie sau cum stau lucrurile, începe să se victimizeze că îl atacă Ghiţă. Denaturează adevărul şi realitatea. Mircea Badea îşi asumă, este bărbat. Nu plânge şi nu se vaită ca muierile pe la TV, cum face Moroşanu, doar că spun lucrurilor pe nume, aşa cum sunt. Mircea Badea e jurnalist şi moderator!

Nu sunt fanul lui Mircea Badea, dar îl aştept la mine la sală să îl antrenez, gratis, pentru că aşa ar trebui să fie adevăraţii luptători, fără frică. Badea putea să se accidenteze grav, dar se ridica, îşi asuma şi stătea ca un bărbat. Au ajuns moderatorii să fie mai bărbaţi decât luptătorii K1?! E grav, scuze, mor de râs…

Aşa pot să mă răzbun pe Badea la antrenamente! Să ştiţi că mulţi colegi din kickbox mă invidiază pentru că nu pot să ajungă la nivelul meu, dar mă bucură că oamenii de rând, fanii, văd situaţia altfel. Eu sunt unul care spune lucrurile direct, aşa cum sunt ele. Am resuscitat kickboxul românesc şi doresc să se termine cu „campionii K1 TV“, pentru totdeauna! Sportul e sport, show-ul e show.

Cum te antrenezi? Diferă antrenamentele înaintea galelor?

Da, mă antrenez special pentru fiecare adversar, condiţie fizică şi, cel mai important, tactica, cu sparring. Nu pot spune tot. Voi publicaţi, nu? Dimineaţa alerg şi merg la condiţie fizică, după care fac antrenamente extrem de grele. Nu e ca la luptele aranjate. Aici, se poate întâmpla orice. O secundă de neatenţie şi s-a terminat lupta.

Ţii un regim alimentar special?

Da, ţin regim alimentar, mănânc conform planului făcut pentru mine special, avocado, amaranth, salate, peşte şi carne de curcan, orez, paste integrale, fără prăjeli şi totul bio. Alimentaţia este importantă. Am văzut nutriţionişti obezi, care antrenează luptători şi când văd ce planuri de dietă arată la TV nu pot să cred că aşa oameni se numesc „nutriţionişti“! În ceea ce priveşte regimul alimentar este important să ai experţi în jurul tău. Eu în Olanda am studiat timp de cinci ani nutriţia corectă la un institut, cu doctori profesori. Vasile Oşean este doctorul meu de recuperare şi este specializat pe sportivi de elită şi nutriţie. Este mare diferenţa între ceea ce face el şi aşa zişii „nutriţionişti“, care au ceva cursuri mizerabile, fără cercetări şi cu o diplomă luată repede şi se autointitulează nutriţionişti, dar ei însăşi sunt obezi. Şi să nu uităm, sportivii de performanţă au nevoie de alt regim. Eu am multă experienţă învăţată în Olanda şi Belgia. Nutriţia pentru un sportiv de performanţă este diferită faţă de cea pentru un om normal.

Ai emoţii specifice luptelor de K1 pentru meciul cu Vondracek, având în vedere că ai avut o pauză destul de lungă?

Da, la toate galele am emoţii şi sunt concentrat. Vondraceck este un sportiv bun, nu uitaţi că l-a bătut pe Ciprian Sora de două ori, în culmea carierei sale! Nu îl subestimez, deloc.

Cu ce alţi sportivi ai vrea să te lupţi în viitor?

Badr Hari, Rico Verhoeven, Saki, Benny Adegbui şi Moropinocchio. Pe ultimul nu îl consider sportiv de performanţă. Eu zic să îşi schimbe porecla. Iepuraşul din Carpaţi? Iepuraşul de la Ferma Vedetelor sau Iepuraşul sau Chilo din Carpaţi? Îmi tot trimit fanii mii de mesaje şi îmi dau dreptate. Eu spun lucrurilor pe nume, aşa cum sunt.

De ce ai ales să te specializezi în kickbox, dintre toate sporturile pe care le-ai practicat?

Pentru că acest sport este complex şi extrem de greu. Este sportul care m-a format şi unde puteam să învăţ ceva nou de fiecare dată. De multe ori văd Ambiţia şi disciplina mea în fiul meu Dacian Daniel. Este extrem de ambiţios şi are o disciplină severă. Aşa eram şi eu când eram copil. Când alţii se jucau afară, eu la 14 ani mergeam la antrenament şi mă chinuiam să învăţ lucruri noi şi să evoluez. Eu am devenit cunoscut prin performaţă sportivă, nu prin show-uri TV şi lupte aranjate!

Să ne aşteptăm să intri în circuite, acum că ai revenit, să lupţi din ce în ce mai des?

Depinde, toată lumea cere bani grei să lupte cu mine sau mă refuză. Vom vedea ce urmează, până atunci lupt în Colosseum.

Ce mesaj le-ai transmite tinerilor practicanţi de kickbox?

Să înveţe de la început loviturile corecte, basic. Să aibă multă răbdare şi disciplină şi să nu se chiloţărească pe bani grei la TV. Să rămână luptători şi să nu uite că banii nu pot cumpăra un caracter şi integritatea lor. Banii sunt necesari să supravieţuim, nu să facem orice pentru ei. Să păstreze eticheta de luptători integri, fără lupte aranjate şi fără show ieftin. Eu am reuşit să mă fac cunoscut pe plan mondial prin muncă şi performanţă, nu prin show ieftin.

Să nu uite: Când faci orice pentru bani, ai un preţ pe tine, eşti de vânzare. Adevăraţii luptători nu au un preţ pe ei. Nu sunt de vânzare în vitrină pe bani! Duceţi asta mai departe şi arătaţi caracter şi onoare. Şi cel mai important: să vă implicaţi în lucruri civice. Nu îl luaţi model pe Moroşanu, care face pe caritabilul, când este la TV şi pe facebook, dar în acelaşi timp, nu îl vezi decât să facă campanie electorală, încercând să se folosească de sport, într-un mod pe care nu i-l pot permite. Cine e Moroşanu să distrugă acest sport? Care sunt luptele lui? Spune-mi cu cine ai luptat să îţi spun valoarea ta.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: