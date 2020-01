Ianis Hagi, subiect de laude din partea unui atacant brazilian de top: „E printre cei mai buni cu care am jucat vreodată”

Rivaldinho, fiului fostului mare fotbalist Rivaldo, de la AC Milan sau Barcelona, a avut cuvinte de laudă despre Ianis Hagi, căruia i-a fost coleg la FC Viitorul.

„Este foarte uşor să joci cu Ianis Hagi. Este excelent, unul dintre cei mai buni cu care am jucat, vreodată. Nu am văzut, niciodată, un jucător care să lovească mingea cu atâta lejeritate şi cu stângul, şi cu dreptul. Recent, la Genk, a marcat două goluri din penalti, unul cu dreptul şi altul cu stângul. Sunt sigur că, dacă i se va oferi posibilitate de a juca şi continuitate, va ajunge foarte departe. Are multă calitate”, a punctat brazilianul, într-un interviu pentru cei de la „Correio Braziliense”, citat de ziare.com.

Jucătorul sud-american a vorbit şi despre nivelul de joc al primului eşalon românesc, întrebat fiind de către jurnalişti: „În România este un campionat echilibrat. Sunt şase echipe care se luptă, mereu, pentru titlu. Nu este ca Spania, ca Anglia, dar este un campionat echilibrat. Există Clujul, care a câştigat ultimele două titluri în România.

Cât despre planurile sale de viitor, Rivaldinho îşi doreşte să evolueze într-un campionat de top din fotbalul mondial: „Am posibilitatea să joc pentru Spania sau Brazilia. Momentan, nu mă gândesc la asta. Am mult de muncă pentru a ajunge la acel nivel. Am nevoie să ies în evidenţă în România şi să mă transfer într-un campionat din Top 5, în lume”.

