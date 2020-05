Ianis Hagi, luat la preţ redus de Rangers: Toate detaliile şi reacţiile după o mutare ultramediatizată

Am semnat cu echipa care m-a dorit din prima zi. E o onoare foarte mare să joc pentru un asemenea club, fanii sunt incredibili. Ştiam că sunt mulţumiţu de mine pe partea tehnică, ca joc. Cum e normal pe partea financiară, nu doar Rangers, orice club, nu mai stă atât de bine. Sincer, n-am avut nicio grijă, eu făcusem tot ce trebuia. Mai departe, depindea de agenţi, de club. Eu doar am aşteptat. Am avut încredere că se va face.

Ianis Hagi la Telekom Sport