Halep la US Open: Simona, declaraţii pline de curaj în faţa presei. Ce îi dă speranţe că poate face un turneu bun

Şi „Simo“ susţine că, în acest interval de timp, s-a refăcut fizic, după accidentarea la tendon care a forţat-o să se retragă la Rogers Cup, în sferturi.

„Simt că am jocul potrivit şi condiţia fizică necesară pentru a câştiga un turneu de Grand Slam, mai ales că deja am reuşit acest lucru de două ori. Încă muncesc, încă sunt motivată să câştig turnee. În perioada recentă, am început să simt din ce în ce mai des că sunt capabilă să reuşesc acest lucru. După victoria de la Wimbledon, încrederea mea e la cote înalte“, a declarat Halep pentru site-ul oficial de la US Open.

Deşi convinsă că e pregătită să facă un turneu bun la Flushing Meadows, Simona nu vrea să se supună unei presiuni inutile: „Nu vreau să-mi desemnez aşteptări clare de la mine. Vreau să o iau zi cu zi şi să văd cât de bună pot să fiu în fiecare competiţie pe care o joc. Nu e uşor însă să încep un Grand Slam şi să mă gândesc la trofeu. Doar merg acolo, dau tot ce am la fiecare meci pe care îl joc. Dacă lucrezi din greu, ai o şansă mai bună la victorie. Aşadar, asta e mentalitatea mea şi o voi păstra pentru totdeauna“.

„US Open, un turneu diferit“

„Simo“ se pregăteşte acum de singurul Grand Slam în care n-a jucat niciodată finala, cel mai bun rezultat avându-l în 2015, când a avansat până în semifinale.

Întrebată ce diferenţiază US Open de celelalte turnee de Grand Slam, Halep a explicat că, în primul rând, atmosfera din jurul turnelui e una specială. „US Open e un turneu diferit, datorită oamenilor din tribună. E mai mult despre distracţie şi nu e uşor să joc în această atmosferă. E multă gălăgie şi tot ce se întâmplă în timpul meciurilor e puţin diferit. E mult pentru mine dar, aşa cum am spus, mă obişnuiesc tot mai mult cu asta şi sper ca, într-o zi, să pot fi relaxată total în timpul unui meci. Am ajuns în semifinale în trecut şi am încredere că există şanse să fac şi mai mult“.

5 dintre cele nouă participări ale Simonei Halep la US Open s-au încheiat în primele două tururi.

Programul românilor în turul I

Astăzi

Bogdan (147 WTA) – Hart (140 WTA) ora 18.00

Niculescu (105 WTA) – Yastremska (33 WTA) după ora 19.30

Mâine

Buzărnescu (136 WTA) – Petkovici (89 WTA) ora 18.00

Halep (4 WTA) – Gibbs (135 WTA) după ora 20.00

Cîrstea (106 WTA) – Siniakova (38 WTA) după ora 23.00

Copil (96 ATP) – Humbert (62 ATP) după ora 23.00

*Turneul de la US Open e transmis în România de Eurosport





Posibilul traseu pentru Halep la US Open 2019

Turul 1 – Gibbs (135 WTA)

Turul 2 – Townsend (116 WTA) / Kozlova (74 WTA)

Turul 3 – Cîrstea (106 WTA) / Siniakova (38 WTA) / Strycova (32 WTA)

Optimi – Wozniacki (19 WTA) / Collins (35 WTA) / Tsurenko (40 WTA) / Andreescu (15 WTA)

Sferturi - Stephens (11 WTA) / Kvitova (6 WTA) / Buzărnescu (136 WTA) / Mertens (26 WTA) / Muguruza (25 WTA) / Kuzneţova (62 WTA)

Semifinale - Osaka (1 WTA) / Bertens (7 WTA)

Finală - S. Williams (8 WTA) / Svitolina (5 WTA) / Barty (2 WTA) / Pliskova (3 WTA) / Keys (10 WTA)





