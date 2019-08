Halep la US Open: Cum s-a încheiat singurul meci pe care Simona l-a disputat în compania adversarei sale din turul I

Dacă în ultimii doi ani, Halep a părăsit US Open după primul meci, având şi ghinionul unor meciuri împotriva unor adversare incomode (Şarapova în 2017 şi Kanepi în 2018), în schimb, în acest an, constănţeanca îşi poate face încălzirea într-un meci pe care ar trebui să-l câştige fără prea mari probleme.

În mod normal, „Simo“ ar fi trebuit să debuteze contra unei jucătoare venite din calificări. Până la urma însă, va juca în faţa unui lucky-loser. Americanca Nicole Gibbs (135 WTA) a fost învinsă în ultimul tur al calificărilor, pierzând cu chinezoaica Shuai Peng (169 WTA), scor 3-6, 6-4, 3-6. Chiar şi aşa însă, a intrat pe tabloul principal, profitând de retragerea unei alte jucătoare.

Faptul că Gibbs se pregăteşte acum de un meci la US Open e un lucru formidabil! Mai ales că, acum patru luni, ea a aflat că are cancer! „Nu voi mai juca pe zgură în acest sezon şi nu voi fi la Roland Garros. În urmă cu o lună, am mers la dentist şi o excrescenţă din gură m-a alertat, iar biopsia a arătat că sufăr de o formă rară de cancer al glandelor salivare. Chirurgul are încredere că operaţia va fi suficientă pentru a regla această problemă“, anunţa Gibbs la vremea respectivă. Drept urmare, între 8 mai şi 11 iulie, americanca de 26 de ani n-a jucat niciun meci. Ulterior însă, şi-a anunţat vindecarea pe reţelele de socializare.

„Veşti bune! Operaţia a îndepărtat cancerul. Zona e curată, iar acum nu mai am cancer. Au trecut 14 zile de la ultima mea masă adevărată şi aştept cu nerăbdare să pot mânca din nou. Mi-am spus că, deşi lucrurile nu sunt perfecte acum, trebuie să sărbătorim victoriile de-a lungul drumului. Şi să nu mai ai cancer e una foarte mare! Aşa că sunt recunoscătoare pentru tot sprijinul“, a fost mesajul de mulţumire postat de Gibbs.

Are un singur duel cu Simona

Din punct de vedere sportiv, Gibbs e o jucătoare de mâna a treia. N-a cuceriti niciun titlu WTA (are şapte trofee ITF), cea mai bună clasare pentru ea a fost ocuparea locului 68 WTA în iulie 2016, iar la US Open cel mai bun rezultat l-a înregistrat în 2014, când s-a oprit în turul III.

Halep şi Gibbs s-au duelat o singură dată, în 16-imile de la Shenzhen 2018, când românca s-a impus fără probleme, scor 6-4, 6-1.

19 victorii şi 13 înfrângeri a înregistrat Nicole Gibbs în acest sezon. Pe hard, bilanţul ei e de 13-10.

Programul românilor în turul I

Astăzi

Bogdan (147 WTA) – Hart (140 WTA) ora 18.00

Niculescu (105 WTA) – Yastremska (33 WTA) după ora 19.30

Mâine

Buzărnescu (136 WTA) – Petkovici (89 WTA) ora 18.00

Halep (4 WTA) – Gibbs (135 WTA) după ora 20.00

Cîrstea (106 WTA) – Siniakova (38 WTA) după ora 23.00

Copil (96 ATP) – Humbert (62 ATP) după ora 23.00

*Turneul de la US Open e transmis în România de Eurosport





Posibilul traseu pentru Halep la US Open 2019

Turul 1 – Gibbs (135 WTA)

Turul 2 – Townsend (116 WTA) / Kozlova (74 WTA)

Turul 3 – Cîrstea (106 WTA) / Siniakova (38 WTA) / Strycova (32 WTA)

Optimi – Wozniacki (19 WTA) / Collins (35 WTA) / Tsurenko (40 WTA) / Andreescu (15 WTA)

Sferturi - Stephens (11 WTA) / Kvitova (6 WTA) / Buzărnescu (136 WTA) / Mertens (26 WTA) / Muguruza (25 WTA) / Kuzneţova (62 WTA)

Semifinale - Osaka (1 WTA) / Bertens (7 WTA)

Finală - S. Williams (8 WTA) / Svitolina (5 WTA) / Barty (2 WTA) / Pliskova (3 WTA) / Keys (10 WTA)





