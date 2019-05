Halep, primită ca o regină: Ce a postat contul de Twitter de la French Open după sosirea Simonei la Paris

Ajunsă marţi la Paris, Halep a efectuat în aceeaşi zi primul antrenament la Roland Garros.

Ea a ieşit pe teren cu un tricou al Viitorului cu numărul 10, care îi aparţine lui Ianis Hagi. Cei de la WTA au şi glumit pe această temă, publicând o poză cu Halep: „Oare avem următoarea jucătoare de la FC Viitorul aici? Simona Halep se afişează cu tricoul lor la antrenamentul de la Roland Garros“.

Iar contul de Twitter al turneului a salutat revenirea Simonei la Paris: „Bine ai revenit! Campioana en-titre Simona Halep e în formă bună pe Chatrier“.

