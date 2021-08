Halep a primit complimente pentru echipamentul de la US Open: Ce a spus despre rochia ei FOTO

Simona Halep a făcut un prim meci satisfăcător, la New York, trecând de o adversară în mare formă, Camila Giorgi (36 WTA), după cum „Adevărul“ a scris aici.

Exceptând finalul partidei, în care şi-a pierdut serviciul de două ori şi a irosit două mingi de meci, „Simo“ a practicat un tenis solid. Şi, dincolo de prestaţie ei sportivă, a fost felicitată la interviul de după meci, la Eurosport, pentru echipamentul ei.

Halep a fost întrebată dacă a ales această rochie pentru că e de culoare galbenă. „Nu. E din noua colecţie Nike. Dar îmi place mult, fiindcă are această culoare, la fel ca steagul României“, a spus constănţeanca de 29 de ani.

Ce a spus Halep despre victoria cu Giorgi?

*Sunt foarte mulţumită cu această victorie. Ea a jucat foarte bine, venea după o serie de partide reuşite, a luat titlul, la Montreal. Am avut şi astăzi probleme fizice, dar mă bucur că am trecut testul. Lucrez mult la serviciul meu şi am încredere, atunci când servesc bine.