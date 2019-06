Halep are Parisul la picioare: Cum a reacţionat contul de Twitter de la Roland Garros după victoria Simonei în optimi

Simona Halep a oferit o demonstraţie de clasă în duelul cu Iga Swiatek (104 WTA), cedând doar un game în 46 de minute: 6-1, 6-0.

Astfel, constănţeanca de 27 de ani rămâne cel mai bine clasată jucătoare rămasă în competiţie în proba feminină, în condiţiile în care multe dintre rivalele ei din Top 10 sunt deja acasă.

Francezii sunt încântaţi de faptul că Halep, campioana en-titre şi o jucătoare extrem de populară, care atrage publicul în tribune, e, în continuare, în competiţie. De altfel, imediat după victoria cu Iga Swiatek din optimi, contul de Twitter de la Roland Garros a salutat victoria româncei:

Work complete.@Simona_Halep cruises against Swiatek, 6-1 6-0 to reach a third consecutive Roland-Garros quarter-final.



