Halep, prea obosită: Simona s-a retras de la următorul turneu la care era înscrisă. Când şi unde revine pe teren

De la 13 iulie, ziua în care a câştigat turneul de la Wimbledon, până astăzi, Simona Halep a disputat doar şapte partide dintre care una s-a încheiat după primul set, în sferturile de la Rogers Cup, după ce românca a abandonat.

Şi Simona nu dă semne că ar fi dornică să revină prea curând pe teren, deşi calendarul ei din ultimele două luni n-a fost tocmai încărcat. Deşi a părăsit US Open în turul II, fostul lider mondial a considerat că are nevoie de o pauză mai lungă înainte de a reveni pe teren.

Tocmai de aceea, miercuri seară, „Simo“ şi-a anunţat, oficial, retragerea de la Zhengzhou Open (9-15 septembrie), turneu de categorie Premier.

#Zhengzhou Update



Out

HALEP, SIMONA



In

MARTINCOVA, TEREZA



Next

PAQUET, CHLOE