Clasamentul în care Halep are dublul punctelor faţă de locul 2! Românca domină autoritar topul ultimilor 4 ani

Site-ul WTA a pubicat un top în care românca de 27 de ani domină autoritar, cu mai mult de dublul punctelor adunate de jucătoarea de pe locul 2. Algoritmul care a stat la baza stabilirii coeficientului acestui clasament este unul în care punctele din 2019 au fost contabilizate 100%, cele din 2018 au contat 75%, cele din 2017 au cântărit 50%, în timp ce mecurile din 2016 doar 25%



Top 5 tenismene pe zgura pe baza rezultatelor din ultimii 4 ani:



1. Simona Halep 72.2% victorii pe zgura / 16-3 in 2018 (4090.50 puncte)

2. Kiki Bertens 69.33% victorii pe zgura / 15-5 in 2018 (2004.25 puncte)

3. Elina Svitolina 64.6% victorii pe zgura / 9-3 in 2018 (1783.00 puncte)

4. Garbine Muguruza 64.9% victorii pe zgura / 7-4 in 2018 (1605.75 puncte)

5. Jelena Ostapenko 63.6% victorii pe zgura / 3-4 in 2018 (1529.00 puncte)



A început pregătirile pentru semifinalele Fed Cup



Simona Halep şi-a permis o singură zi de pauză după revenirea de la Miami. Simona s-a întors duminică în Bucureşti şi marţi a avut o sedinţă de pregătire la complexul lui Ion Ţiriac. Pentru Simona, pe care o aşteaptă un sezon foarte încărcat pe zgură, în care are de apărat 2.900 de puncte, acesta a fost primul antrenament efectuat pe suprafaţa roşie în acest an. După semifinala din Fed Cup, programată să se joace to pe zgură, primul turneu WTA la care Simona va participa pe aceeaşi suprafaţă va fi cel de la Stuttgart, incepând cu 21 aprilie.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: