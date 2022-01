Halep, mulţumită şi de joc, şi de australieni. Ce a zis la finalul meciului cu Beatriz Haddad Maia

Constănţeanca a intrat târziu pe arena principală din cauza meciului care s-a disputat înainte, dar asta nu a deranjat-o, nu i-a influenţat concentrarea. „E destul de dificil să aştepţi, a fost însă un meci superb înaintea mea. M-a motivat să fiu concentrată, să joc bine. Ea nu a jucat rău, însă am fost eu foarte agresivă şi am reuşit să câştig”, a spus la finalul meciului Halep, continuând: „Am lucrat foarte mult în presezon, mă aşteptam să evoluez bine, dar în meciul cu Maia am jucat chiar foarte bine. Am simţit mingea, cred că am jucat cel mai bun tenis al meu”. Întrebată dacă s-a schimbat ceva în viaţa ei după ce s-a căsătorit, Halep a explicat la Eurosport: „Nu este atât de diferit, soţul meu e cu mine aici, mă susţine. Mă simt fericită şi în afara terenului. Tenisul e prioritatea mea, dar văd lucrurile cumva diferit. Viaţă mea e frumoasă, în tenis am făcut tot ce mi-am dorit, acum doar mă simt bine şi vreau să mă bucur de tenis. Normal că sunt motivată, asta nu se schimbă niciodată”. „Am treizeci de ani, mă bucur de sport, a început să îmi placă, să joc mai relaxată. Anul trecut nu a fost deloc uşor pentru mine. Am revenit însă mai puternică şi sunt hotărâtă să fac meciuri bune în continuare. Dacă sunteţi gata să mă primiţi, pot fi australiancă. Va mulţumesc pentru că m-aţi susţinut tot timpul”, a continuat Halep, care crede că un trofeu la un Grand Slam e mai important decât să fie pe primul loc în lume.