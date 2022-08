Halep, întâlnire în premieră, la Washington: Dă de o jucătoare care şi-a spulberat adversara din turul I

Simona Halep (31 de ani, 16 WTA) şi-a început parcursul la Citi Open, turneu de categoria WTA 250 găzduit de Washington, cu o victorie în care lipsa meciurilor din ultimele săptămâni şi-a pus amprenta pe evoluţia ei.

Concret, în duelul cu Cristina Bucşa (Spania, 24 de ani, 123 WTA), o sportivă născută la Chişinău, „Simo“ a fost foarte nervoasă şi, chiar dacă s-a impus în minimum de seturi (6-3, 7-5), per ansamblu, s-a văzut că românca mai are de lucru înainte de US Open (29 august – 11 septembrie). Acesta e şi motivul pentru care calendarul lui Halep până la ultimul Grand Slam al anului include participări la încă două întreceri:

*Canadian Open, Toronto, Canada (8-14 august)

*Western & Southern Open, Cincinnati (15-21 august)

Deocamdată, la Washington, Simona va reveni pe teren, miercuri seară, urmând să o întâlnească pe rusoaica Anna Kalinskaya (23 de ani, 71 WTA). În runda inaugurală de la Citi Open, Kalinskaya a spulberat-o pe Madison Brengle (SUA, 32 de ani, 61 WTA), scor 6-3, 6-0.

Halep şi Kalinskaya se vor afla la prima întâlnire în circuitul feminin.

Învingătoarea meciului Halep - Kalinskaya va juca fie cu Zhu (97 WTA), fie cu Kanepi (37 WTA).