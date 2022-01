Halep, prima imagine cu trofeul de la Melbourne: Declaraţie superbă pentru stafful ei | FOTO

Simona Halep, practic, a zburdat pe teren, în această săptămână, în condiţiile în care patru din cele cinci victorii au venit fără set pierdut, după cum „Adevărul“ a arătat aici.

Nici finala cu Kudermetova (31 WTA) n-a pus-o în dificultate pe fosta ocupantă a loculuui 1 mondial, în condiţiile în care „Simo“ a avut nevoie de doar o oră şi 15 minute pentru a-şi trece în palmares trofeul WTA cu numărul 23.





Imediat după această victorie, care o va ridica în clasamentul mondial, după cum „Adevărul“ a explicat aici, Halep a acordat un interviu pe teren, în cadrul ceremoniei de premiere.

Ce a spus Simona Halep?

*E o plăcere să am încă un discurs aici, pe acest teren frumos. Am mai avut o finală aici, acum patru ani (n.r. - la Australian Open 2018, cu Wozniacki), dar n-am câştigat. A fost foarte frumos că am avut ocazia să mă întorc aici (n.r. - pe Rod Laver Arena) şi să joc în faţa voastră. Vă mulţumesc pentru susţinere, e mereu o plăcere, iar voi mă ajutaţi să câştig aici.

*Veronika (n.r. - Kudermetova), felicitări pentru această săptămână. Ştiu că astăzi n-ai jucat la cel mai bun nivel, dar a fost un meci bun. Îţi urez succes la Australian Open, e mai important.

*Mulţumiri staffului meu pentru că aceşti oameni sunt alături de mine, deşi ştiu că nu e uşor să lucreze cu mine. Haideţi să continuăm să câştigăm, îmi place acest sentiment.

*Australia are un loc special în inima mea, am spus asta de multe ori. L-am văzut pe Darren (n.r. - Cahill) în tribune şi aş vrea să-i mulţumesc că a venit să mă vadă. Nu mai e antrenorul meu, dar e parte din familia mea. Simt că fac parte din Australia, aşa că vă mulţumesc, încă o dată!

*Mulţumiri directorului turneului, tuturor celor care au făcut ca turneul să fie organizat. Ştiu că trecem prin vremuri grele, dar ne simţim în siguranţă aici. E foarte bine să avem aceste condiţii înainte de Australian Open. Vă mulţumesc, ne revedem la Australian Open!