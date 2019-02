Halep, declaraţie curajoasă la plecarea din ţară: De ce românii pot visa la o performanţă istorică pentru tenisul feminin

După o lună ianuarie în care, cu excepţia Simonei Halep, majoritatea româncelor au dezamăgit în circuitul WTA, startul lunii februarie a adus un prim semn bun pentru tenisul feminin.

Irina Begu şi Monica Niculescu au câştigat proba de dublu în Hua Hin (Thailanda), rezultat care a crescut moralul celor două înaintea meciurilor programate pentru 9 şi 10 februarie cu Cehia în Grupa Mondială. Triumful cuplului Begu – Niculescu a venit la fix, mai ales că România urmează să întâlnească o adversară redutabilă la dublu. Convocate în echipa Cehiei, Katerina Siniakova şi Barbora Krejcikova sunt pe primele două locuri în clasamentul mondial al probei de dublu!

Fetele convocate de Florn Segărceanu au plecat, luni, spre Ostrava, oraşul care va găzdui confruntările din weekend. A fost o deplasare lungă, Halep şi colegele ei zburând până la Viena de unde au luat autocarul spre Ostrava pentru a parcurge distanţa de 300 de kilometri. Alternativa ar fi fost un zbor Bucureşti – Praga, urmat de un drum mai lung cu autocarul, de 375 de kilometri până la Ostrava.

Înaintea plecării din România, cele mai bine clasate fete din echipa României, Simona Halep şi Mihaela Buzărnescu, au vorbit despre duelul cu Cehia, iar Simona a admis că ea şi colegele ei chiar se gândesc la câştigarea trofeului Fed Cup.

„Obiectivul meu principal e să facem treabă bună la Fed Cup anul acesta. Nu va fi uşor, dar putem visa la trofeul cel mare. Putem spune că e o şansă în plus faptul că Petra (n.r. – Kvitova) nu joacă. Meciul e însă foarte greu. E cel mai greu meci din grupe. Am jucat acum trei ani contra lor şi am pierdut, din păcate. Pe toată lumea dezavantajează un meci în deplasare. Şi ele au jucat la noi acum trei ani. Ştim că publicul lor e numeros şi gălăgios, dar nu putem schimba nimic. Trebuie să ne adaptăm la ce avem“, a declarat Halep.

„În ultimii ani, suntem şase fete în primele 100 şi asta înseamnă mult pentru România. Echipa noastră e puternică. Toate suntem în formă. Eu m-am antrenat foarte bine şi sunt încrezătoare că pot să fac treabă bună şi să-mi câştig meciurile. În Fed Cup e dificil, e diferit şi nu ştii niciodată ce se va întâmpla. Am încredere că toate vom juca bine“, a adăugat fostul lider WTA.

Acum suntem mai mature şi cred că avem o şansă în plus faţă de ultimul meci cu Cehia. Nimic nu e imposibil. Mergem cu mintea deschisă şi cu încredere. Simona Halep jucătoare de tenis

