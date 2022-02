Halep, fără antrenor, dar şi fără presiune: De ce Simona are o mare şansă, în luna februarie

Pentru că, la Melbourne, constănţeanca nu şi-a egalat nici măcar parcursul de anul trecut, atingerea sferturilor, fiind eliminată acum, în optimi.

Această contraperformanţă a însemnat o cădere de opt locuri în ierarhia WTA, de pe 15 pe 23. Aici, „Simo“ a recuperat, totuşi, o poziţie, urcând de ieri pe 22, deşi n-a mai jucat nicăieri, de când s-a întors din Australia.

Cât şi-a lins rănile, Halep s-a debarasat de antrenorii ei, Daniel Dobre (53 de ani) şi Adrian Marcu (60 de ani). Şi a comentat mutarea pentru treizecizero.ro, abia după mai multe zile în care ştirea s-a rostogolit în presa din România şi cea internaţională. „Confirm că m-am despărţit de domnul Marcu şi de domnul Dobre, dar n-aş vrea să discut de ce am ales aşa. Nu ne-am certat. Nimic de genul acesta. Suntem şi rămânem în continuare prieteni. Aşa am simţit eu că e mai bine pentru mine. Nu am antrenor şi nu caut în momentul acesta. E o perioadă în care vreau să-mi asum responsabilitatea şi să mă dezvolt ca persoană“, a fost singura declaraţie dată de Halep, după revenirea din Australia.

Are numai de câştigat

Din declaraţiile Simonei reiese, încă o dată, că atunci când angajează un antrenor, ea caută, de fapt, un om capabil să o motiveze, să o înţeleagă şi, în momentele grele din timpul meciurilor, să o liniştească. Adică, exact ce făcea Darren Cahill. E clar că, la 30 de ani, niciun antrenor nu poate schimba radical jocul Simonei şi nici ea nu caută aşa ceva. Simona joacă acum din ce a învăţat, de-a lungul carierei, şi, de aceea, îşi şi permite să stea o perioadă fără antrenor.

Oricum, în luna februarie, constănţeanca poate evolua liniştită. Pentru simplul motiv că nu va avea presiunea clasamentului. În 2021, după eliminarea de la Australian Open la data de 16 februarie, Simona n-a mai jucat nicăieri până spre finalul lunii martie, mai precis pe 26, când a revenit pe teren, la Miami.

Aşadar, în această lună, la Dubai şi la Doha, orice punct câştigat de Halep e un bonus pentru ea, comparativ cu stagiunea precedentă. Dacă va triumfa în ambele întreceri, Simona poate acumula maxim 1.500 de puncte. Întrecerea de la Emirate va aduce 500 de puncte în dreptul campioanei, în timp ce titlul de la Doha valorează 1.000 de puncte.

În acest moment, sunt 953 de puncte între Halep şi Ons Jabeur, ocupanta locului 10 WTA. Astfel, dacă va atinge fazele superioare, atât la Dubai, cât şi la Doha, Simona poate spera chiar la o revenire în Top 10, după aceste competiţii.

703.580 de dolari e valoarea totală a premiilor, la Dubai. La Doha, fondul de premiere ajunge la 2.331.698 de dolari.

Avem cinci românce în Top 100

23. Halep 2.117 puncte (+1 loc)

31. Cîrstea 1.612p (+1 loc)

56. Begu 1.043p

58. Jaqueline Cristian 1.013p

61. Ruse 991p

101. Ana Bogdan 722p

Top 10 mondial

1. Barty 8.330 de puncte

2. Sabalenka 5.698p

3. Krejcikova 5.533p

4. Pliskova 4.452p

5. Badosa 4.429p

6. Muguruza 4.195p

7. Sakkari 4.071p

8. Swiatek 3.986p

9. Kontaveit 3.871p

10. Jabeur 3.070p