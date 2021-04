Hagi, amintiri de pe vremea când juca la Barcelona şi Real: „El mi-a modificat modul în care înţelegeam jocul”

Actualul patron al grupării Viitorul Constanţa a jucat la marile rivale câte două sezoane, 1990-1992 pentru madrileni şi 1994-1996 pentru catalani, şi a vorbit despre felul în care aceste experienţe i-au influenţat cariera.

Chiar dacă era conştient de dificultăţile transferului la unul dintre cele mai puternice cluburi din lume, Hagi spune că s-a adaptat mai greu la Real Madrid. „Ştiam unde ajung, realizam ce concurenţă va fi în vestiar. Viaţa mea urma să se schimbe complet. Îmi era clar că trebuie să fiu concentrat în fiecare zi, aveam în cap fotbal şi numai fotbal. (...) Doi ani de mare intensitate şi pentru mine, şi pentru club. Antrenori schimbaţi. Antici a plecat, Beenhakker a venit. În al doilea sezon am pierdut titlul în ultimul meci, la Tenerife... Mi-a fost dificil să mă obişnuiesc. Totul era nou, limba, mâncarea. În plus, accidentarea m-a rupt în două. După un an, a fost bine, am înscris multe goluri. Totuşi, faptul că am pierdut campionatul şi Cupa mi-a influenţat decizia de a pleca”, şi-a amintit fostul internaţional român.

După plecarea de la Madrid, românul a petrecut doi ani în Italia, la Brescia, sub conducerea lui Mircea Lucescu, pentru ca apoi să rebină în La lIga, la marea rivală, Barcelona. Hagi spune că întoarcerea în Spania a venit natural şi s-a datorat oportunităţii colaborării cu idolul său, Johan Cruyff, care a avut o influenţă majoră asupra carierei sale ulterioare.