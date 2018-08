Hagi: Eu am adus ce trebuie de pe margine când am văzut situaţia în care am ajuns, asta e arta unui antrenor

„Ne-am pregătit foarte bine în această săptămână, am analizat bine meciul de la Dinamo. Alergasem mult ca volum, 118 kilometri, ne lipseau combinaţiile şi rapiditatea în ultimii 3ă de metri, unde astăzi cred că am făcut-o foarte bine. Atacanţii au înţeles lucrul acesta şi am făcut un meci foarte bun. Am ales o echipă foarte tânără, care a arătat astăzi că ştie să joace fotal, contra unei echipe în formă foarte bună, puternică. Am dominat meciul când trebuia şi ne-am apărat când trebuia, pentru că am rămas în minus şi am făcut ce trebuie. Drăguş joacă bine când ceilalţi jucători joacă bine.





Fiecare şi-a făcut datoria, echipa câştigă meciurile, jucăm bine colectiv, când o facem bine suntem puternici. Ne-am adaptat la orice situaţie de joc, eu, ca antrenor, am adus ce trebuie de pe margine când am văzut situaţia în care am ajuns, asta e arta unui antrenor, să reacţioneze, să aducă echipei ce trebuie, nu să comentăm, chiar dacă în teren ne mai spunem câte una. Important e că avem lot. Achim, Luchin şi Artean (n.r. - nefolosiţi cu Gaz Metan) sunt trei jucători foarte buni care ne vor ajuta foarte mult în acest an. Sunt atât de fericit pentru că am demonstrat... Nu e uşor să joci cu Dinamo şi să ai 63 la sută posesie şi să ai un şut pe poartă sau două. Să acceptăm lucrul ăsta. Noi am jucat bine de la începutul campionatului pe faza ofensivă. Pe faza defensivă am avut azi o reacţie extraordinată când am pierdut mingea, am fost mult mai penetranţi şi mai agresivi, atacanţii ne-au ajutat. Jucăm bine, deja avem stilul nostru şi încercăm să ne impunem. Azi, am dominat meciul tactic, fizic, din toate punctele de vedere. Avem potenţial să ne luptăm cu FCSB, trebuie să demonstrăm pe teren. Vom încerca să-i suprindem, jucăm acasă şi suntem puternici când jucăm acasă", a declarat Hagi, la Digi Sport.





Hagi a comentat şi legitimarea lui Julio Baptista la CFR Cluj, lăudând gruparea ardeleană pentru această achiziţie: "Are un CV extraordinar. Ei au evaluat, ei ştiu cel mai bine. E un jucător polivalent, puternic, nu ştiu gradul lui de pregătire. Dar ca nume, e extraordinar. Bravo CFR-ului dacă poate plăti şi aduce jucători din aceştia. E un transfer important ca nume, vom vedea şi cât de puternic e ca jucător."





FC Viitorul a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Gaz Metan Mediaş, în etapa a V-a a Ligii I. Gazdele au jucat fără Mladen din minutul 56, când a fost eliminat. Au marcat Drăguş '29 şi Ciobanu 85.