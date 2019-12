Gimnastică românească, în derivă: Andreea Răducan, demisie după o conferinţă furtunoasă

Gimnastica a fost, cândva, o „carte de identitate“ pentru sportul românesc, însă acum a ajuns o disciplină muribundă care se face de râs la nivel mondial.

Naţionala feminină, care înainte era o „aspiratoare de medalii“ a lipsit de la JO 2016 şi nu va fi prezentă nici la JO 2020, la Tokyo. La băieţi, oricum, trăim de ani buni de pe urma rezultatelor obţinute de Marian Drăgulescu (38 de ani).

Cum ieşirea din criză pare puţin probabilă, în condiţiile în care infrastructura e la pământ şi nici sportivi de perspectivă nu vin din urma, Andreea Răducan, preşedinte FRG, şi-a anunţat, astăzi, demisia de funcţie. Potrivit gsp.ro, anunţul oficial l-a făcut în cadrul unei conferinţe.

Ce a spus Andreea Răducan?

*Neîndeplinirea obiectivului, calificarea echipelor la Jocurile Olimpice de la Tokyo, m-a făcut să consider că e nevoie de schimbare, că poate nu sunt omul potrivit la conducerea federaţiei.

*Sub o formă sau alta, o parte din membrii Comitetului Executiv nu doresc să facă o schimbare, spunând că nu sunt soluţii. Nu sunt dispusă, în continuare, să-mi asum ceea ce nu se doreşte a se face în continuare, motiv pentru care am decis după şedinţa Comitetului Executiv să pun punct prezenţei mele în frunte Federaţiei Române de Gimnastică.

*Voi rămâne în continuare alături de gimnastica românească. Cred că şi din cauza orgoliilor foarte mari ajungem în această situaţie. Am avut discuţii corecte cu antrenorii federali. Dacă nu e timp sau nu există soluţii, eu nu pot să continui în acest ritm.

*Au fost doi ani destul de grei, în care am încercat atât cât am putut să dezvolt proiecte frumoase, să redau entuziasmul echipei din federaţia de gimnastică. Am venit la cârma federaţiei cu mult entuziasm, deşi ştiam că nu va fi uşor.

*Nu se pot întâmpla minuni peste noapte şi e nevoie de unitate, asta am susţinut atunci. Mărturisesc că ori mesajul n-a fost înţeles, ori a fost mai puţin îmbrăţişat. Ca sportivă de performanţă, vrei să faci lucrurile cât mai aproape de perfecţiune. Pe bârnă, era mult mai simplu decât să rămân aici ca preşedinte al federaţiei.

După ce am venit la federaţie, am dorit să facem câteva schimbări în rândul colectivelor tehnice. N-am reuşit la momentul acela. După ratarea JO, acest lucru nu mai trebuie să se întâmple. Nu sunt dispusă să-mi asum ceea ce nu s-a făcut în ultimii 20 de ani nici ceea ce nu se face în continuare. Am venit voluntar şi cu bune intenţii la FRG, cu regret părăsesc această federaţie. Andreea Răducan fostă gimnastă

A vrut să facă revoluţie

După rezultatele catastrofale de la Mondialele din acest an, Răducan a intenţionat să-i schimbe din funcţie pe antrenorii Nicolae Forminte (naţionala feminină) şi Marius Urzică (naţionala masculină). S-a lovit însă de refuzul Comitetului Executiv, aşa că a preferat să plece ea.

La Jocurile Olimpice din 2020, la Tokyo, gimnastica românească va fi reprezentată de Marian Drăgulescu (sărituri) şi de Maria Holbură (individual compus), după ce echipele au ratat calificarea prin Mondialele de la Stuttgart.

