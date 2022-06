Gigi Becali, „turbat“: L-a distrus pe Edward Iordănescu de ziua sa şi l-a dat de gol pe Burleanu

Când vorbim despre echipa naţională, interesul lui Gigi Becali e unul strict comercial. În sensul că, indiferent de numele selecţionerului, indiferent de rezultate, latifundiarul din Pipera vrea să vadă cât mai mulţi FCSB-işti în formula de start în partidele tricolorilor.

Explicaţia acestei situaţii ţine de faptul că, de ani buni, patronii din Liga I, în frunte cu Gigi Becali, vor să-şi „vopsească“ jucătorii, la echipa naţională. Pentru ei nu contează ce se întâmplă pe teren, important e ca fotbalistul lor să fie folosit, astfel încât să-i crească repede cota. Bineînţeles, în vederea unui transfer cât mai profitabil.

Din păcate pentru Gigi Becali, FCSB-iştii convocaţi pentru partidele din Liga Naţiunilor, vorbim despre Târnovanu, Iulian Cristea, Olaru, Florin Tănase şi Octavian Popescu, au jucat deloc sau foarte puţin în partidele cu Muntenegru (0-2 şi 0-3), Bosnia (0-1) şi Finlanda (1-0). Târnovanu a fost rezerva lui Niţă, Iulian Cristea s-a „rupt“ după 11 minute din primul meci, cel Cu Muntenegru, iar ceilalţi FCSB-işti au dezamăgit, atunci când au fost trimişi pe teren.

Furios din cauza acestei situaţii, Gigi Becali a avut, astăzi, o intervenţie la emisiunea „Ora Exactă în Sport“, difuzată de Pro Arena. Î n care a dat de pământ cu selecţionerul Edward Iordănescu, dar şi cu preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.

Ce a spus Gigi Becali?

*Voiam să nu mai vorbesc, dar ar trebui să nu mă mai uit la televizor, că altfel... Bun, e ziua lui (n.r. - Edward Iordănescu a împlinit 44 de ani chiar astăzi)... La mulţi ani Edi, dar atunci când spui că ţi-ai asumat răspunderea cu bărbăţie, pleacă acasă, bă! Asta e bărbăţie, îţi zice Gigi Becali. Ai distrus tot, măcar nu mai zici. Domne, am încercat, cutare, îmi asum responsabilitatea cu bărbăţie. Unde e bărbăţia, mă, a pierdut-o cineva şi ai găsit-o tu? Bărbaţie a fost la Mirel Rădoi, care a plecat şi gata.

*Mirel a avut bărbăţie. A greşit, şi-a dat seama, imediat a schimbat. Ăsta merge din greşeală în greşeală. Bine, mă, nu-l bagi pe Tavi Popescu, că am eu interes, dar echipa naţională fără Tănase şi Olaru nu are voie să înceapă. Eu ştiu că am mâncat bătaie cu 3-0 de la Muntenegru. Dacă ai bărbăţie, pleacă acasă!

*Federaţia a pus în statut că nu ai voie să candidezi dacă nu ai experienţă şi au votat sclavii. Asta nu e echipa mea naţională, e a lor. L-am votat eu (n.r. – pe Răzvan Burleanu)? L-a votat Argăseală (n.r. – oficialul FCSB, Valeriu Argăseală), că e prieten cu el.

*Când nu există concurent, cu cine să votezi? Niciun preşedinte de club din ţara asta nu are forţa să conducă preşedinţia federaţiei. Acum, noi ce facem? Nu mai conducem Federaţia de Fotbal?

*Burleanu l-a cumpărat şi pe Vali (n.r. – Argăseală). De unde să ştiu eu că se duce la vot? Ştiam eu cu cine votează? Îl duce în Israel, Macedonia, Iordania, îl duce la Monte Carlo. L-a cumpărat şi pe Vali. Ce să decid eu, dacă Vali se duce la vot?

*Mai concret decât un om care nu a făcut nimic în viaţa lui (n.r. - Răzvan Burleanu) nu există. A pus o regulă, apoi a mărit numărul de mandate (n.r. – la şefia FRF, de la două la trei). Să nu avem o surpriză, ca la Putin, şi să mărească iar numărul de mandate!

*Naţionala nu mai e a nostră, a fost furată de federaţie. Burleanu e cel mai bun tânăr manager, da. Dar e pus de Securitate. Să vină Coldea (n.r. - fost director adjunct al SRI) şi Dâncu (n.r. - ministrul Apărării şi naşul lui Răzvan Burleanu) să facă rezultate la naţională.

*De ce nu-i întrebaţi pe cei de la FRF... Câţi bani au încasat? De ce iau bani pentru contrapeformanţe? Dacă n-ai condus nimic şi n-ai produs nimic, vrei să faci performanţă? Să vină Securitatea să facă performanţă la echipa naţională. E tiranie în România, iar oamenii n-au demnitate şi-l votează pe Burleanu în unanimitate.