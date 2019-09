Gigi Becali, o nouă criză de nervi: A distrus fotbalistul pe care credea că va lua milioane de euro. „E aerian!“

FCSB - CFR Cluj a fost, din nou, o partidă ştearsă, încheiată fără gol. Dacă pentru clujeni există mai multe motive de satisfacţie, ei venind la Bucureşti după o partidă solicitantă cu Lazio şi, oricum, păstrându-şi locul 1 şi după această rundă, în schimb, FCSB nu joacă nimic.

În ultimele trei etape, vicecampioana a avut o victorie bizară cu Viitorul lui Hagi, a trecut de Craiova cu un gol norocos şi, inclusiv în derby-ul cu CFR, putea înscrie la ultima fază. Per ansamblu însă, jocul e unul dezolant. Deşi cam toată echipa dezamăgeşte, după remiza cu CFR Cluj (0-0), potrivit Digi Sport, Gigi Becali s-a luat de un singur fotbalist.

Ce a spus Gigi Becali?

*De rezultat nu sunt dezamăgit pentru că aşa s-a jucat. Am avut o bară, dar n-am avut ocazii multe de a marca. sunt dezamăgit de atacul nostru. Acum am rezolvat problema, totuşi e bine că am rezolvat problema de apărare.

*Iar atacul nu-mi fac probleme că vin Man, Moruţan şi n-o să stăm 100 de ani după Tănase (n.r. - Florin Tănase) să aşteptăm să înveţe el fotbal. Nu ştiu ce se întâmplă cu el, parcă e aerian, parcă nu e pe teren, parcă e pe altă planetă. Nu ştiu, o să vorbesc cu el, bine oricum îţi dai seama că nu stăm după Tănase.

*S-a câştigat un punct. Puteau fi trei, dacă eram echipă de anvergură, dar noi nu suntem. S-a creat un mijloc bun, agresiv. Şi asta îmi convine.

*Oaidă, Ovidiu Popescu, Planici, Iulian Cristea şi Panţîru. Ei sunt remarcaţii mei în meciul cu CFR.

Vă daţi seama că nu ne pică bine criticile, dar suntem obişnuiţi. Florin Tănase mijlocaş FCSB

