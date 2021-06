Gică Popescu, săgeţi către autorităţi: Încă un meci la Euro 2020 pe Arena Naţională. Pentru mine, încă o bucurie de a sta, la tribuna a II-a, unde am cumpărat bilete

Printr-o fotografie şi un mesaj postat pe Facebook, Gheorghe Popescu precizează că se simte bucuros alături de suporterii care au apreciat Generaţia de Aur.

„Ucraina - Austria, încă un meci la Euro 2020 pe Arena Naţionala. Pentru mine, încă o bucurie de a sta, la tribuna a II a, unde am cumpărat bilete, printre suporterii care ne-au apreciat. Şi alături de care am avut atâtea bucurii!”, a scris Gică Popescu pe pagina sa de Facebook.

La partida dintre Austria şi Macedonia de Nord (3-1), la tribuna VIP a Arenei Naţionale au luat loc politicieni şi oficiali ai FRF. De cealaltă parte a stadionului, la tribuna a II-a, au luat loc foste mari glorii precum Gică Hagi, Gheorghe Popescu şi Dorinel Munteanu.

Marţi, 15 iunie, Popescu a venit cu mai multe lămuriri despre acest incident, "Baciul" precizând că respectivele bilete au fost cumpărate din propriul buzunar şi nu oferite de FRF.

„Văd ca sunt foarte multe discuţii în jurul faptului ca noi, cei din Generaţia de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federatiei Române de Fotbal.

Eu şi Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro. Dar ne-am simţit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94 , voi şi noi, am umplut ţara de bucurie!

Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piata Unirii la Piata Romana! Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat", a spus Gică Popescu.