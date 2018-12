Gică Hagi, conferinţă de presă explozivă! S-a contrat cu UEFA, cu LPF şi chiar cu propria viziune în privinţa stranierilor

Gica Hagi a acuzat din nou UEFA că discrimineaza România şi a cerut forului european să ofere ţării noastre un loc direct în grupele Ligii Campionilor.

"Nu contează coeficientul, contează ţara! Fiecare campioană din primele 32 de ţări pe coeficient trebuie să fie în Champions League! Să începem de la egalitate! Cerem un drept al nostru! Să fim egali cu spaniolul, italianul, germanul! Ne cerem un drept, ce-i aşa rău? Campioana României trebuie să meargă direct în grupele Ligii Campionilor! Să ne dea vreo 30 de milioane de euro! Ştiţi ce înseamnă asta? Acei bani înseamnă plus! Acei bani înseamnă bani de achiziţii, de dezvoltare! Domnilor, deja nu se mai poate! N-au voie să ne facă ei niciodată pe noi mici! Niciodată! Iar acum avem parte de tratament de oameni mici! Nu e normal! Daca a fost o Revoluţie în România, cred că ne-am bătut să fie egalitate! O şansă să ne dea! De ce îmi pui graniţa asta? De ce mă tratezi aşa? Şi eu sunt un fotbalist mare, m-am nîscut în România! România a fost campioană europeană! Facem parte din primele 32 de ţări dezvoltate din Europa!", a spus tehnicianul.

Gică Hagi a pus apoi tunurile pe Liga Profesionistă de Fotbal şi i-a transmis că ar trebui să renunţe la sistemul cu play-off şi play-out şi să treacă la un format cu 18 echipe, în loc de 14.

"Campionatul meu e cu 18 echipe! Eu nu dau înapoi! 18 echipe fără play-off şi play-out! Chiar şi 20 de echipe ar fi bine! Poate că se vor vinde drepturile de televizare pe mulţi bani. Am văzut că interesul este foarte mare! Meciurile din România produc un interes mai mare decât cele din Champions League. Pe noi ne interesează campionatul nostru şi trebuie să progresăm! Eu o să pledez totdeauna pentru cele 18 echipe. România e o ţară destul de mare geografic, nu poate fi viabil un play-off în care iei înapoi 50% din puncte. Nu se poate!", a transmis Hagi.

Gică Hagi a vorbit şi despre noua strategie a clubului pe care îl conduce, Viitorul Constanta, în privinţa jucatorilor străini.

"De acum încolo o să vedeţi doar străini titulari. Rezerve n-o să mai vedeţi! Niciodată n-o să mai vedeţi la mine. E o regulă, o pun in vestiar. Şi eu când m-am dus afară am păţit la fel. Am crescut cu acest lucru şi vreau să fie tot aşa", a spus Gică Hagi in conferinţa de presă, citat de