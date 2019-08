FOTO Halep la US Open: Simona a postat o fotografie cu care a „rupt“ Twitter-ul! Colaborare inedită cu Darren Cahill

Simona Halep nu mai e antrenată de aproape un an de Darren Cahill, însă australianul continuă să-i dea sfaturi, să meargă la şedinţele ei de pregătire şi, după cum spun apropiaţii, sunt şanse mari ca el să revină în stafful fostului lider mondial.

Până atunci însă, colaborarea Halep - Cahill a intrat într-o nouă etapă. Constănţeanca a participat la o emisiune a celor de la ESPN, acolo unde Cahill e invitat, în calitate de specialist. Iar cu această ocazie, „Simo“ a fost intervievată de fostul ei antrenor!

Această situaţie a amuzat-o şi pe Halep, care a postat o fotografie pe Twitter, însoţită de o explicaţie haioasă: „Am trecut prin multe împreună... dar astăzi a fost prima dată când am fost intervievată de Darren Cahill“.

We've been through a lot together... but today was my first time being interviewed by @darren_cahill 😜@espn #USOpen pic.twitter.com/Kqhmhme47e