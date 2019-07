Finala de la Wimbledon, motivul real al duşmăniei fără margini dintre Serena Williams şi Maria Şarapova

Şarapova vs Serena

S-a întâmplat în 2004, în ultimul act al competiţiei londoneze, când Maria Şarapova a obţinut prima victorie în faţa Serenei Williams. Rusoaica susţine că de atunci Serena o urăşte. "Am auzit-o plângând şi nu m-a iertat niciodată", a afirmat Maria.

"Cred că Serena m-a urât pentru că eu am fost puştoaica slabă care a învins-o la Wimbledon, contrar tuturor aşteptărilor. Cred că m-a urât pentru că a crezut că i-am luat ceva ce îi aparţinea şi pentru că am văzut-o în momentul în care se afla cel mai jos. Dar, cel mai mult, cred că m-a urât pentru că am auzit-o plângând. Nu m-a iertat niciodată pentru asta", a afirmat Maria Şarapova, în autobiografia sa.

Şarapova nu câştigase până în 2004 niciun Grand Slam (are în total 5 trofee), iar Serena avea deja în palmares şase titluri (are în palmares 23).

De atunci, Şarapova s-a mai impus o singură dată, în acelaşi an, iar între timp Serena a adunat 18 victorii consecutive.



