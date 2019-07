FCSB, probleme la plecarea în Armenia, pentru meciul cu Alashkert din turul II preliminar al Europa League.

Directorul sportiv al grupării, Mihai Stoica, a răbufnit pe aeroportul Otopeni. "Cei mai periculoşi adversari nu sunt cei de la Alaşkert. Ieri am ajuns la 03.00 dimineaţa în bază, iar astăzi plecăm în Armenia şi vedeţi foarte bine ce se întâmplă. Trebuia să plecăm la 09.00, am fost anunţaţi că plecăm la 11.00-11.30, probabil că vom pleca la 14.00. Pe noi ne costă 100.000 de euro acest charter, care pleacă cu o întârziere pe care nu o ştie nimeni", a declarat oficialul de la FCSB.

Alashkert nu este un nume care să le dea fiori celor de la FCSB. Formaţia din Erevan a mai jucat împotriva unei echipe din România şi în sezonul trecut din Europa League, când a fost eliminată de CFR Cluj cu 7-0 la general. In acest an, Alashkert a trecut de FK Makedonija, scor 6-1 la general, in timp ce, FCSB a eliminat-o pe Milsami Orhei scor total 4-1. Meciul cu Alashkert va începe la ora 20.00 şi va fi transmis în direct de Pro TV

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: