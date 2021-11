FCSB anunţă oficial despărţirea de antrenorul Edi Iordănescu. Reacţia lui Becali

Cu puţin timp înâinte, patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, pentru Gazeta Sporturilor, că nu are încă o soluţie de antrenor pentru echipă.

"Ne-am înţeles. A zis că nu vrea nimic în plus. Doar munca lui. Am vrut să-i dau banii şi pe luna decembrie, dar nu a vrut. Am vrut să-i dau banii până la finalul contractului, dar nu a acceptat. Am apreciat asta. Bravo lui. A cerut 500.000, dar şi-a dat seama că mai avea câteva luni de contract... Eu i-am zis «Eu nici acum nu înţeleg de unde vine asta». MM Stoica a zis că cele mai bune antrenamente le-a văzut la el. Nici acum nu înţeleg... Posibil are ceva la echipa naţională! E un antrenor serios, eu nu-l contest. Echipa nu juca, dar nu aveam Coman, Cordea sau Tavi Popescu. Nu aveam nici închizător, Moruţan plecase. Aici îi dau dreptate. Veneau jucătorii şi urmau să vină rezultatele. Nu îmi era teamă de rezultate. Eu am spus de joc. Vi se pare că l-am jignit cu ceva? Am zis că nu sunt mulţumit de joc. Eu nu înţeleg ce s-a întâmplat. E antrenor bun. L-am întrebat pe MM Stoica şi zicea «Nu am văzut la nimeni aşa antrenamente. Munceşte ca un nebun». Eu am zis de joc şi asta l-a afectat. Dar ce să fac? Să mint? Nu am niciun antrenor pregătit. Nu mă aşteptam la aşa ceva... Nici prin gând nu mi-a trecut că va pleca. M-a luat prin surprindere. O să vedem”, a declarat Gigi Becali.

Tot duminică, în cursul dimineţii, Iordănescu a postat un mesaj pe Facebook, în care îi mulţumeşte directorului sportiv Mihai Stoica pentru că l-a susţinut în perioada de când a preluat echipa.

"Vă rog frumos să mă înţelegeţi că nu mai pot comenta, nu pot din păcate raspunde nici la mesaje. Vă mulţumesc pentru interes şi susţinere, dar tot ce am avut de spus, am făcut-o în postarea de ieri. De aici eu mă opresc cel puţin o perioadă în a face aprecieri şi comentarii publice. În final, tot ce contează este interesul echipei şi liniştea necesară. Cu sau fără mine. Intenţiile mele au fost din prima zi exclusiv constructive şi m-am trezit efectiv în acest moment neplăcut fără să fiu pregătit pentru asta. Focusul meu a fost total pentru echipă. O singură menţiune. Pe MM Stoica eu l-am simţit toată perioada extrem de motivat, de implicat, aproape de mine şi echipă şi cu eforturi permanente pentru a ajuta la buna colaborare între mine şi club/patron. Pentru asta îi mulţumesc public şi subliniez faptul că el nu a ştiut de schimbul de notificări şi propunerea de încetare de comun acord. Cel puţin nu în prima fază atunci când s-a exprimat public", a scris Iordănescu, duminică, pe Facebook.

Tehnicianul Edward Iordănescu a anunţat, sâmbătă, într-un prim mesaj postat pe Facebook, că FCSB i-a propus încetarea de comun acord a colaborării, el menţionând că are sentimentul că Gigi Becali doreşte să se ocupe personal în exclusivitate de echipă.

Iordănescu a precizat că îşi va da acordul pentru încetarea colaborării doar dacă aceasta se va face unilateral de către club şi îi va fi achitată clauza de reziliere. În acest caz, tehnicianul promite că va dona banii respectivi, el subliniind că nu a venit la FCSB pentru bani. Antrenorul a mai oferit o variantă pentru a accepta rezilierea contractului, şi anume ca Gigi Becali să recunoască public că nu îl mai doreşte pentru că vrea să decidă totul la echipă şi nu are legătură cu rezultatele.

Începând de luni, finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a avut mai multe ieşiri publice, în care a criticat dur atât jocul echipei pregătite de Edward Iordănescu, cât şi pe tehnician, în ciuda înţelegerii pe care o are în acest sens cu antrenorul principal.

Iordănescu a preluat FCSB la 18 august, după etapa a V-a, la finalul căreia echipa era pe locul 4, cu opt puncte, la şapte puncte de liderul CFR Cluj. El lasă formaţia bucureşteană pe locul 2, cu 31 de puncte, după 15 etape, la opt puncte de CFR Cluj, echipa de pe locul I.

Tehnicianul în vârstă de 43 de ani a venit la FCSB după şapte meciuri oficiale din acest sezon, cinci în campionat şi două în Conference league, în care roş-albaştrii au fost pregătiţi de Dinu Todoran.