FC Botoşani a zdrobit Dinamo, scor 4-0

Golurile au fost marcate de Keyta ‘1, ’37 (penalti), Ongenda ’23 şi Haruţ ’64.

FC Botoşani: Hankic – Patache, Haruţ, Şeroni, Ţigănaşu – Florescu (Tîrcoveanu ’66), Rodriguez, Ongenda (Chindriş ’59) – Caia (Roman ’12, Toutouh ‘67), Al Mawas, Keyta (Fili ’67). Antrenor: Marius Croitoru

Dinamo: Eşanu – Sorescu, Bejan, Ehmann, A. Radu – Creţu (Moldoveanu ’46), Răuţă, Achim (Şerban ’69), Fabbrini – Gueye, Borcea (Mihaiu ’46). Antrenor: Ionel Gane.

Cartonaşe galbene: Florescu ’59, Tîrcoveanu ’76 / Bejan ’13, Răuţă ’19, Sorescu ‘38

Arbitri: Istvan Kovacs - Vasile Marinescu, Valentin Avram - Bogdan Dumitrache

Observatori: Ioan Onicaş, Bogdan Buhuş

Tehnicianul dinamovist Ionel Gane a declarat, duminică seară, după meciul cu FC Botoşani, scor 0-4, că Pablo Cortacero trebuie să le recâştige încrederea celor de la Dinamo după problemele din ultimele luni. În ceea ce priveşte partida cu botoşănenii, Gane consideră că aceasta trebuie uitată rapid.





“Meciul s-a jucat în primele minute, când noi nu am început foarte bine. Au contat şi absenţele, am avut zece jucători under 21, au lipsit jucători importanţi. Lucrurile s-au liniştit în privinţa jucătorilor, de a rămâne la echipă şi a mă baza pe ei în continuare. Acest meci trebuie să îl uităm foarte repede. (...) Cred că Pablo Cortacero are nevoie de fapte să ne recâştige încrederea. Sunt multe lucruri puse la punct în ultimul timp datorită celor de la DDB”, a spus Ionel Gane la Digi Sport.