EXCLUSIV Cum i-a dat instanţa câştig de cauză lui Djokovici: „Decizia anulării vizei a fost excesivă“. Ce a scris sârbul în declaraţia trimisă judecătorului

Judecătorul Anthony Kelly a ordinat ca lui Novak Djokovici să i se permită să rămână în Australia, să i se returneze paşaportul şi să fie revocată anularea vizei.

Iată cum a motivat judecătorul din Melbourne decizia sa, aşa cum se arată în ordinul obţinut de ”Adevărul” de la instanţă.

„Ministerul Afacerilor Interne din Australia a admis că decizia autorităţilor vamale de a îl intervieva pe Novak Djokovici şi de a îi anula viza a fost una excesivă din mai multe motive şi circumstanţe. Pe 6 ianuarie 2022, la ora 5:20 a.m., lui Novak Djokovici i s-a spus că are timp până la ora 8:30 a.m. să facă comentarii legat de intenţia autorităţilor de a îi anula viza. Numai că autorităţile i-au anulat viza la ora 7:42 a.m. Drept urmare, Novak Djokovici nu a mai putut face comentarii. Dacă i s-ar fi permis acest lucru până la ora 8:30, acesta s-ar fi putut consulta cu alte persoane şi ar fi putut veni cu argumente pentru a nu i se anula viza”, a declarat judecătorul Anthony Kelly.

„Adevărul” a intrat şi în posesia declaraţiei scrise depuse de către Novak Djokovici pe 10 ianuarie a.c. la instanţă. O declaraţie la care tenismanul sârb a ataşat şi dovada scutirii de vaccinare anti-COVID-19, eliberată pe 30 decembrie 2021 de către autorităţile medicale din Australia, precum şi două teste PCR de la Institutul de Sănătate Publică din Serbia. La primul test, realizat pe 16 decembrie 2021, Novak Djokovici a ieşit pozitiv, în timp ce la testul din 22 decembrie 2021 jucătorul a ieşit negativ.

Novak Djokovici a aterizat la Melbourne pe 5 ianuarie a.c., la ora 23:30, după un zbor din Spania cu escală în Dubai, zbor ce durase în total 25 de ore.

„Pe cei de la Poliţia de Frontieră nu i-au interesat documentele mele”

„Ofiţerul care controla paşapoartele m-a întrebat dacă sunt vaccinat, i-am spus că nu, dar că am o scutire medicală. Acesta mi-a cerut documentele justificative. I-am dat copii după documentul de aprobare a vizei, scutire medicală, declaraţia de călătorie şi permisul de călătorie. Numai că ofiţerul de la Paşapoarte nu a fost mulţumit de documentele prezentate şi a chemat un ofiţer de la Poliţia de Frontieră. Acesta m-a escortat într-o încăpere mică unde erau o masă, două scaune şi o cameră video. Mi-a spus că tot ce vorbim va fi înregistrat.

Însă camera video nu a înregistrat toate conversaţiile avute în acea noapte. I-am spus ofiţerului că fusesem infectat cu COVID-19 în decembrie 2021 şi i-am prezentat şi o copie atât după textul pozitiv, cât şi după testul negativ din 22 decembrie 2021.

I-am prezentat documentele deoarece am înţeles că mi s-a permis să călătoresc în Australia cu scutire medicală deoarece fusesem infectat cu COVID-19 în ultimele şase luni. Numai că pe ofiţer nu l-a interesat testul meu negativ”, a scris Novak Djokovici în declaraţia trimisă instanţei, declaraţie obţinută de „Adevărul” de la Tribunalul din Melbourne.

Jucătorul de tenis din Serbia a mai precizat că i s-a permis să doarmă pe o canapea timp de câteva zeci de minute, după care, în jurul orei 4 dimineaţa, pe 6 ianuarie, ofiţerul de Poliţie de Frontieră care îl interogase i-a prezentat un document pe care era specificată intenţia autorităţilor australiene de a îi anula viza.

„I-am făcut referire la două comisii medicale şi la scutirea de vaccinare, ca şi la declaraţia de călătorie, unde se indica foarte clar că pot intra legal în Australia. După această conversaţie eram obosit mintal şi fizic şi m-am mai întins puţin pe canapea”, a mai scris Djokovici.

Numai că, la ora 7:42 a.m., înainte ca jucătorul de tenis să poată lua legătura cu avocaţii şi reprezentanţii săi, autorităţile australiene i-au anulat viza.

