Emma Răducanu, mesaj amuzant după victoria cu Cîrstea: Va trebui să spăl rufe în seara asta VIDEO

“Sincer, nu am cuvinte acum. Nu ştiam ce reacţie voi avea în caz de victorie şi chiar asta s-a întâmplat. Sunt foarte recunoscătoare pentru totată susţinerea primită astăzi, o apreciez mult. De departe, aceasta este cea mai mare arenă pe care am jucat. A fost un meci strâns, am fost condusă cu 3-1 şi am încercat să rămân calmă, voi m-aţi făcut cu adevărat să trec peste acest meci. Cine ar fi crezut? Este amuzant, pentru că atunci când îmi făceam bagajele ca să vin în bulă părinţii mei m-au întrebat: ‘Nu cumva ai pus prea multe echipamente de meci?’. Cred că va trebui să spăl rufe în seara asta, cred că există un astfel de serviciu la hotel, aşa că sunt în regulă”, a spus Răducanu.

Jucătoarea Sorana Cîrstea, locul 45 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, de sportiva britanică de origine română Emma Răducanu, locul 338 WTA, în turul trei al turneului de grand slam de la Wimbledon. Răducanu s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, într-o oră şi 39 de minute.

Emma Răducanu, în vârstă de 18 ani, este cea mai tânără britanică în Era Open care ajunge în optimile turneului de la Wimbledon.