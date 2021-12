Echipa naţională de hochei a Rusiei a stârnit indignare. Ce gest a făcut aceasta în timpul unui meci cu Finlanda VIDEO

Echipamentele purtate în Cupa Channel One a Euro Hockey Tour de la Moscova aveau scris pe piept CCCP, care înseamnă URSS în alfabet, ceea ce l-a determinat pe fostul prim-ministru al Finlandei, Alexander Stubb, să scrie pe Twitter că acesta a fost „un gest ofensator care nu nu aparţine sportului sau altundeva.”

În replică, Federaţia Rusă de Hochei pe Gheaţă a transmis printr-un comunicat de presă că tricourile folosite în jocul din Finlanda, bazate pe un design din anii ‘60, onorează cea de-a 75-a aniversare a primei medalii de aur olimpice a ţării în acest sport, potrivit Digi24.

Cu toate acestea, aspectul retro şi apelul la trecutul glorios nu i-a ajutat duminică pe hocheiştii ruşi, când Finlanda a învins Rusia cu 3-2 şi a câştigat etapa a doua a turneului, care reprezintă o încălzire pentru campionatele mondiale anuale de hochei.

Alexei Zhamnov, the head coach of the senior Russian national team, shared his emotions with the media following the fourth and final game of the 2021 Channel One Cup in the capital.



