Dumitru Dragomir, pensie uriaşă: Ce sumă primeşte lunar şi cât cheltuieşte din ea VIDEO

Dumitru Dragomir poate fi acuzat de multe, însă de lipsă de sinceritate, în niciun caz!

De altfel, declaraţiile sale savuroase, oferite la fiecare apariţie media aproape, au reprezentat motivul pentru care a rămas în atenţia presei, inclusiv după ce a pierdut alegerile pentru şefia Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), în 2014.

De remarcat că după acel eşec înregistrat în faţa lui Gino Iorgulescu, la care a contribuit şi politicul din culise, Mitică a continuat, o bună perioadă, să organizeze conferinţe săptămânale, deşi nu mai era şeful LPF, for pe care l-a condus timp de 20 de ani. Din obişnuinţă însă, continua să vorbească în faţa jurnaliştilor, mai ales că înlocuitorul său în fruntea LPF, Gino Iorgulescu, era şi e şi acum „omul invizibil“. De altfel, nu o dată, actualul şef al Ligii a fost acuzat că „doarme“, în loc să conducă Liga. Ceea ce nu e departe de adevăr, în condiţiile în care, de pildă, în campionatul românesc nici acum n-a ajuns arbitrajul video (VAR), un sistem implementat deja în multe ţări exotice, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Revenind la Dumitru Dragomir, acesta a fost invitat la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai“, difuzată de Kanal D. Cu acest prilej, el a recunoscut că are o pensie de 120 de milioane de lei vechi!

Nu e prima dată când Dragomir vorbeşte, răspicat, despre acest subiect. În februarie 2020, la ProSport Live, el a recunoscut că are o pensie „grasă“ şi că, lunar, cheltuieşte cam 5.000 de lei.

Ce a spus Dumitru Dragomir la Kanal D?

*Eu mereu am spus adevărul, pentru că nu ştiu să mint. Aşa că nu am de ce să mă feresc nici acum. Am o pensie de aproximativ 120 de milioane de lei şi mai aveam o pensie de 7.200 de lei, pensia specială din Parlament, dar pe care mi-au tăiat-o acum jumătate de an. Era bine să fi avut în continuare aceşti bani, dar asta este.

VEZI UN FRAGMENT DIN EMISIUNEA DIFUZATĂ DE KANAL D





VEZI CE A SPUS DUMITRU DRAGOMIR LA PROSPORT LIVE