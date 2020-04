Dragomir a învins coronavirusul: Fostul şef al Ligii a povestit când şi unde s-a îmbolnăvit de COVID-19

Coronavirus e, mai nou, un prilej cu care oamenii de fotbal din România se laudă la apariţiile TV. Acum câteva zile, Marius Şumudica a afirmat că el crede că a avut COVID-19, în luna decembrie, când i-a fost rău şi a fost internat la spital. Acum, Dumitru Dragomir a făcut declaraţii similare la Telekom Sport. De reţinut că, atât în cazul lui Şumudică, cât şi în cel al lui Dragomir, „diagnosticul“ de coronavirus a fost pus de cei doi pacienţi şi nicidecum de testele efectuate de medici.





Ce a spus Dumitru Dragomir?





*Nu-mi e frică, pentru că l-am avut anul trecut. Foarte rău am fost anul trecut, am fost internat în spital şi sigur simptomele erau de coronavirus. Nu m-am testat, dar am avut simptomele astea şi am fost internat în spital. Două săptămâni groaznice. Nu aveam aer, mă sufocam, foarte nasol.





*Cred că l-am luat din străinătate. Am venit cu el de afară. Cred că tot din Italia. Nevasta mea a făcut o formă uşoară. Dar toţi au fost contaminaţi. Şi nepoţii şi copiii.