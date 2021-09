Djokovici are răspunsul la eterna întrebare din lumea tenisului: Ce poate realiza la US Open

În ultimele două decenii aproape, a existat o dilemă, o dezbatere în rândul iubitorilor tenisului: Cine e cel mai bun dintre Federer, Nadal şi Djokovici?

După US Open 2021, această întrebare poate primi un răspuns concret. Pentru că, uneori, cifrele „vorbesc“ cel mai bine! Într-un moment în care vârsta a început să-şi spună cuvântul în cazul lui Federer (40 de ani), dar şi al lui Nadal (35 de ani), Nole pare că a găsit „elixirul tinereţii“. Pentru că, la 34 de ani, pare inepuizabil! Tocmai a ajuns la 42 de meciuri în acest an (39 de victorii, 3 înfrângeri), în condiţiile în care rivalii săi au bifat 13 (Federer), respectiv 29 de partide (Nadal). Şi supremaţia lui Djokovici nu se rezumă doar la acest an. Pentru că el a câştigat şase din ultimele zece turnee majore, începând din 2019.

Iar acum, la New York, Novak se luptă, efectiv, cu istoria, în condiţiile în care Federer şi Nadal nici nu s-au prezentat la această competiţie, din cauza problemelor medicale. Şi presiunea acestei situaţii pare că şi-a pus uşor amprenta pe jocul sârbului. Pentru că, în drumul său spre semifinale, el a cedat câte un set, în patru din cele cinci meciuri câştigate, învingându-l doar pe Griekspoor (121 ATP), în minimum de seturi. În rest, pe rând, Rune (145 ATP), Nishikori (56 ATP), Brooksby (99 ATP) şi Berrettini (8 ATP) l-au „ciupit“ pe liderul mondial cu câte un set.

Chiar şi aşa, Djokovici e acum în semifinale, la două victorii de nişte borne fabuloase:

1. Câştigarea Grand Slam-ului cu numărul 21, care l-ar lăsa singur în fruntea clasamentului all-time. Aici, Nole împarte acum locul 1 cu Federer şi cu Nadal, fiecare având câte 20 de trofee majore.

2. Câştigarea tuturor celor patru turnee de Grand Slam în acelaşi an, performanţă izbutită o singură dată până acum, în era Open, de australianul Rod Laver, în 1969.

Iritat de întrebarea pusă, în mod repetat

De obicei, un tip calm, vesel, pus pe glume, Djokovici simte din plin presiunea momentului istoric de care se apropie. Probabil, de aceea, a şi fost iritat, când după victoria din sferturi, cu Berrettini, a fost întrebat, încă o dată, despre bornele pe care le poate atinge, la New York.

„Sunt concentrat doar la următorul meci. Nu mă întreba de nimic legat de istorie, nu vreau să mă gândesc la asta. Ştiu că există această şansă, dar vreau să mă concentrez doar pe următorul meci şi să o iau pas cu pas. Am primit această întrebare deja de foarte multe ori, în ultima perioadă, şi e de înţeles. Dar m-am săturat de întrebarea asta, am spus de un milion de ori că sunt conştient de istorie şi că acest lucru mă motivează. Dar, dacă stau să mă gândesc la asta, va deveni o povară pentru mine, din punct de vedere mental. Sunt într-o poziţie unică şi sunt foarte recunoscător pentru asta. Acest lucru îmi dă inspiraţie să joc cel mai bun tenis al meu. Dar acum ştiu doar ce trebuie să fac pentru a câştiga următorul meci“, a spus Djokovici, potrivit Eurosport.

59 din cele 70 de turnee de Grand Slam au fost câştigate de Federer, Nadal şi de Djokovici, începând din 2004.

US Open 2021, tabloul semifinalelor

Feminin

*Fernandez (73 WTA) - Sabalenka (2 WTA)

*Raducanu (150 WTA) - Sakkari (18 WTA)

S-au jucat în noaptea de joi spre vineri.

Masculin

*Auger-Aliassime (15 ATP) - Medvedev (2 ATP)

*Djokovici (1 ATP) - Zverev (4 ATP)

Se vor juca, vineri seară, începând cu ora 22.00, Eurosport.

*Finala feminină se va juca, sâmbătă, de la ora 23.00, ora României. Meciul pentru trofeu, la băieţi, va avea loc, duminică, de la aceeaşi oră. Ambele partide vor fi transmise de Eurosport.